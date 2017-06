Les Dominicains font la fête

La fête nationale de la République dominicaine, qui célèbre le jour de l’Indépendance, est le 27 février. Samedi, en cette soirée de la Saint-Jean-Baptiste, ce sont pourtant les Dominicains qui ont festoyé sur le terrain du stade Canac, où ils ont écrasé les Capitales de Québec par le pointage de 11-5 lors du premier match d’un programme double.

En raison d’un délai de pluie d’une trentaine de minutes qui a fait perdurer le premier duel de sept manches pendant plus de trois heures, le deuxième match a commencé vers 21 h.

Le vétéran Karl Gélinas était le partant des Québécois. Il était confronté au droitier Carlos Tejada, qui avait lancé seulement un tiers de manches depuis le début de la tournée dominicaine il y a deux semaines.

UNE PÉTARADE

Le partant des Caps Arik Sikula ne semblait pas au sommet de sa forme, et, dès la première manche, Edward Salcedo l’a ébranlé à l’aide d’une longue balle. Salcedo a rallumé les feux d’artifice à la sixième manche aux dépens du releveur Trevor Bayless. Nelson Perez a également frappé une bombe à travers cette récolte de 13 coups sûrs dominicains réussis face à quatre bras des Capitales.

Pour les baseballeurs de l’île d’Hispaniola dirigés par le gérant Luis Polonia, il s’agissait seulement de leur deuxième victoire sur les losanges nord-américains en 13 essais.

«Nous jouons de mieux en mieux depuis quelques matchs. Malgré les échecs qui s’accumulaient, nos gars n’ont jamais abandonné et ils ont continué à montrer de l’ardeur sur le terrain», a mentionné Luis Polonia.

«En début de tournée, les lanceurs représentaient notre plus sérieux problème. Depuis, nos partants ont prolongé leur séjour sur la butte et surtout, ils lancent plus de prises», a ajouté l’ancien voltigeur qui a évolué pendant une douzaine de saisons dans les ligues majeures et qui dirige actuellement une académie de baseball en République dominicaine.

QUESTION DE FIERTÉ

Victorieux de justesse, jeudi soir (4-3), contre une formation qu’ils devaient battre à plate couture, le silence régnait dans le vestiaire des Capitales durant la pause de 30 minutes. Tombeurs quatre fois en autant de matchs de l’Équipe nationale de Cuba, les Caps ont pourtant obtenu toutes les occasions voulues pour dépecer les artilleurs dominicains, distributeurs de huit buts sur balles!

«Perdre un match de cette façon, c’était le scénario que je redoutais avant le début de cette série. Collectivement, ils avaient été pitoyables même si, individuellement, ils comptent de bons joueurs. Ils la méritaient, cette victoire, car ils ont mieux lancé et mieux frappé. De plus, ils avaient l’air bien à l’aise sur notre terrain et ils ont célébré chez nous. J’avais pourtant lancé un appel à la fierté avant ce match», pestait le gérant des Capitales Pat Scalabrini.

AU TOUR DE BLANCO

Dimanche, au quatrième et dernier match de cette série, Lazaro Blanco sera le partant des Capitales. Le droitier de Cuba, qui affiche une excellente moyenne de points mérités de 2,34, tentera de savourer sa sixième victoire (en 7 décisions).

Robinson Lopez (0-1, mpm 7,82) en sera à son quatrième départ depuis le début de la tournée nord-américaine des Dominicains. En 12,2 manches de travail, il a concédé 11 points, tous mérités, 14 coups sûrs et 6 buts sur balles.