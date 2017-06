La météo capricieuse a failli tout faire dérailler, mais la fougue de Marie-Mai, le magnétisme d’Éric Lapointe et le professionnalisme de tous les artistes invités ont sauvé le spectacle de la fête nationale sur les plaines d’Abraham, à Québec, vendredi soir.

On a vraiment frôlé la catastrophe. Les plaines étaient désespérément vides quand le coup d’envoi du spectacle a été donné, à 19 h 50, 70 minutes avant l’heure prévue, parce qu’on craignait de violents orages en fin de soirée.

La scène était triste à voir. Ça n’a pas empêché les vedettes de la soirée d’y mettre tout leur cœur et, en cours de route, les spectateurs ont fini par se pointer en nombre suffisant pour mettre un peu d’ambiance, même si on était loin des foules monstres d’antan.

Une tonne de succès

Rendons donc à César ce qui lui appartient: pour une deuxième année de suite, les producteurs de la fête nationale nous ont servi un spectacle dynamique, qui misait sur un bel équilibre entre les succès d’hier et d’aujourd’hui. Et il y en avait une tonne au programme.

La présence de bêtes de scène comme Marie-Mai et Éric Lapointe, clairement les joueurs étoiles d’un alignement relevé, a néanmoins été d’un précieux secours pour faire lever le party. Ce sont eux qui ont réveillé une foule plutôt amorphe après 10 minutes de show quand ils se sont lancés dans une entraînante Bobépine.

Rencontres improbables

On nous avait promis un spectacle de rencontres et, à ce chapitre, les promesses ont été tenues. Certaines étaient improbables, comme cette alliance qui s’est avérée fort réussie entre Éric Lapointe et Karim Ouellet sur 1500 miles.

On retiendra aussi ce très beau moment quand Gregory Charles a profité de la présence des 73 voix du Chœur du monde de Lévis pour donner de la grandeur à Un peu plus haut, un peu plus loin.

Un même sentiment de bonheur nous a envahis face à la connexion évidente entre Ingrid St-Pierre et Alexe Gaudreault sur Placebo et lorsque Daniel Bélanger, toujours impeccable, a entonné ses classiques.