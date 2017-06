«Nous allons échanger quelques joueurs» - George McPhee

Le directeur général George McPhee et son équipe ont connu une semaine fort chargée et ils ne sont pas sortis du bois.

Après avoir composé avec un échéancier bien garni en vue du repêchage d’expansion de mercredi, les Golden Knights de Vegas viennent de conclure leur premier encan amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Maintenant que le rideau est tombé sur ces deux cérémonies anticipées, McPhee se prépare à entreprendre son prochain défi.

«Nous retournerons à Vegas dimanche et nous allons échanger quelques joueurs. Ensuite, nous tiendrons notre camp de développement lundi», a-t-il expliqué sur les ondes de TVA Sports.

«Nous avons beaucoup de besogne devant nous. On devra aussi parler à de nombreux joueurs autonomes.»

Par ailleurs, McPhee s’est dit touché par les éloges reçus de la part de ses homologues, qui ont acclamé sa stratégie.

«Je crois que nous avons bien travaillé, mais lorsque tes pairs te disent que tu as été efficace (...), j’ai reçu plusieurs appels de courtoisie pour souligner mon professionnalisme, et c’est plus important que tout!»