Où s’en va le CH?

CHICAGO | La soirée du Canadien a commencé par une grosse rumeur d’échange. Alex Galchenyuk allait être cédé aux Devils du New Jersey en échange du premier choix de la cuvée 2017 du repêchage.

Vraiment?

Comme il n’y a pas de fumée sans feu, on a attendu que Gary Bettman donne le signal de départ. Quand les membres de l’état-major des Devils sont montés sur scène, on a compris que Galchenyuk était encore membre du Tricolore.

Bergevin a-t-il tendu une perche à son homologue Ray Shero?

Probablement.

Il est prêt à tout dans la position où il se trouve. Il l’a dit jeudi. Il a besoin de renfort partout, à l’attaque, à la défense, partout!

Mais qu’a-t-il à offrir à part Carey Price, Shea Weber ou Max Pacioretty?

Il a brûlé une première cartouche l’an dernier en cédant P.K. Subban aux Predators de Nashville en retour de Weber.

Il a sacrifié Mikhail Sergachev la semaine dernière pour mettre la main sur Jonathan Drouin.

À la chasse

Mais son rôle de directeur général lui commande de chercher et de chercher encore. Il doit tout tenter.

Il est allé faire un tour à la table des Predators, puis à celle des Ducks d’Anaheim.

Peut-être parce qu’il a été informé que ses allées et venues étaient rapportées sur Twitter par les journalistes, il a disparu de la table du Canadien à un moment donné. Il a été alors aperçu dans un coin discret, à l’extérieur du plancher, en conversation avec Jim Rutherford, directeur général des Penguins de Pittsburgh.

Rien n’a transpiré de ces discussions, mais rien ne dit non plus que ces conversations ont été vaines.

Une transaction met habituellement un certain temps à se concrétiser. David Poile et Bergevin s’étaient probablement parlé l’an dernier à Buffalo avant de procéder à l’échange Weber-Subban quelques jours plus tard.

Les gens s’interrogent

Mais pour le moment, c’est le néant et ça fait beaucoup jaser à Chicago.

Bien des gens du milieu du hockey se posent des questions au sujet du Canadien.

On se demande où cette équipe s’en va.

Le Canadien est moins fort qu’à la fin de la saison.

Nathan Beaulieu et Alexei Emelin sont partis, mais il faut les remplacer. David Schlemko s’amène, mais on n’a pas stoppé les presses. On ne sait pas si Drouin sera utilisé au centre.

On ne connaît pas le statut de Galchenyuk.

Bon, on peut toujours dire que Bergevin a encore quelques semaines devant lui pour bâtir son équipe en vue de la prochaine saison, mais les perspectives d’avenir sont sombres.

Le Canadien s’est finalement manifesté là où il détenait son choix de première ronde hier soir, c’est-à-dire au 25e rang. Il a bien choisi un joueur de centre, un dénommé Ryan Poehling de l’Université Saint Cloud State.

Un projet comme on dit dans le langage du hockey.

Un autre.

Deux rangs plus tôt, les Coyotes de l’Arizona ont opté pour le défenseur québécois Pierre-Olivier Joseph des Islanders de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce dernier a bondi du 42e au 27e rang chez les patineurs nord-américains entre les mois de janvier et juin.

Personne ne dit qu’il deviendra un joueur étoile, mais à ce stade du repêchage, un joueur de chez nous aurait fait le bonheur des partisans du Canadien.

Attendons voir si le Tricolore repêchera un Québécois aujourd’hui en cette journée de la fête nationale.