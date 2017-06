Photos souvenirs: Éric Lapointe

Obsession

Photo d'archives

En 1994, Éric Lapointe âgé de 25 ans, était hissé au rang d’idole dès la sortie de son premier album Obsession, sur lequel on retrouve quelques-unes de ses plus belles chansons dont Terre promise, Marie-Stone et N’importe quoi. Véronique Cloutier lui remettait cette année-là un disque platine. L’album se vendra à plus de 225 000 exemplaires.

Gueule d’ado

Photo d'archives

Avec sa jolie gueule d’adolescent triste, sa voix rauque et sa réputation de fêtard, le chanteur ne laissait personne indifférent. En 1995, il recevait les Félix de Découverte et Album rock de l’année au Gala de l’Adisq. Cette même année, il chantait devant 80 000 personnes, en première partie du spectacle Voodoo Lounge des Rolling Stones, à Paris.

Sur toutes les lèvres

Photo d'archives

Le jeune auteur-compositeur-interprète en 1996, alors que ses chansons étaient sur toutes les lèvres. Le garçon timide de Pointe-aux-Trembles apprivoisait la célébrité. Dire qu’au départ les radios refusaient de passer ses chansons sur leurs ondes, pas encore habituées à son style rock.

Mémorable

Photo d'archives

Il y a près de 15 ans, Éric Lapointe montait sur scène entouré de Kevin Parent et Daniel Boucher, pour le spectacle Le Vent, la Mer, le Roc qui marquait le 15e anniversaire des FrancoFolies de Montréal, mis en scène par Patrick Huard. Ils avaient interprété leurs grands succès tels Loadé comme un gun, Boomerang et La désise, devant 150 000 spectateurs. Lapointe et Boucher s’étaient ce soir-là adonnés à du bodysurf, portés par les mains de milliers de fans.

QUébécois

Photo d'archives

On ne compte plus les fois où Éric Lapointe a célébré notre fête nationale. Chaque année, on s’arrache la présence du chanteur qui fait à tous les coups lever la foule. En 2007, il y a 10 ans (photo), Éric s’était enveloppé dans un drapeau du Québec, au Centre de la nature de Laval.

► Après avoir souligné la fête nationale hier sur les plaines d’Abraham, à Québec, Éric Lapointe présentera son spectacle dans une série de festivals cet été, notamment le jeudi 29 juin au Festivoix de Trois-Rivières et le samedi 8 juillet au Festival en chanson de Petite Vallée. Pour toutes les dates, voir ericlapointe.com.

► Éric a amorcé sa nouvelle tournée, Vingt-cinq ans, 25 chansons, au Métropolis, un survol de tous ses albums. Il donnera quelques concerts cet automne.

► L’auteur-compositeur travaille sur son prochain album qu’il espère lancer au printemps.

► Le gagnant de La Voix, Ludovick Bourgeois fait un malheur avec la chanson Si je commençais, une pièce composée par le coach Éric Lapointe, Lynda Lemay et Stéphane Dufour.