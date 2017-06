Pierre-Olivier Joseph devient un Coyote

CHICAGO | Alors qu’on semblait se diriger vers une soirée au cours de laquelle tous les espoirs québécois allaient devoir patienter jusqu’à aujourd’hui avant d’endosser le chandail d’une équipe de la LNH, les Coyotes de l’Arizona ont sorti un lapin de leur chapeau en annonçant la sélection du défenseur des Islanders de Charlottetown, Pierre-Olivier Joseph, avec la 22e sélection.

L’arrière québécois passe donc d’un choix de cinquième ronde dans la LHJMQ à une sélection de premier tour dans la LNH.

Joseph a continuellement grimpé dans les différents classements tout au long de la saison. Et même s’il semblait de plus en plus probable qu’il soit choisi pendant la soirée d’hier, Joseph ne s’était fixé aucune attente.

«C’est trop d’excitation, trop de plaisir, a lancé Joseph, portant fièrement le chandail bourgogne des Coyotes. On a tous hâte d’entendre notre nom et de l’entendre si tôt, c’est le meilleur feeling de toute ma vie. Je ne m’étais pas fait d’attentes et je pense que c’est la meilleure chose à faire. Je suis plus que content d’avoir agi ainsi.»

En bon joueur, Joseph a crédité ses coéquipiers des Islanders pour expliquer sa progression.

«On a vraiment eu une belle saison et on avait une très belle équipe après Noël. Les gars m’ont fait grandir en tant que joueur, tout comme les entraîneurs et ma famille de pension.»

SEUL QUÉBÉCOIS

Les Coyotes ont donc été les seuls à faire confiance au talent québécois dans la première ronde d’hier.

Certains ne devraient toutefois pas attendre trop longtemps aujourd’hui avant d’entendre leur nom prononcé par l’une ou l’autre des 31 formations du circuit Bettman.

D’autres espoirs

Parmi les talents locaux toujours disponibles, les attaquants Maxime Comtois et Antoine Morand ont le plus de chance de trouver preneur dans la deuxième ronde qui débute à 10 h ce matin.