Poehling fait le bonheur de Marc Bergevin

CHICAGO | Marc Bergevin avait le sourire à sa sortie de la table du Canadien sur le parquet du United Center pour rencontrer la meute de scribes de Montréal.

Bergevin a décrit Ryan Poehling, le 25e choix du premier tour, comme un centre responsable.

«C’est un joueur de centre avec un bon gabarit, a mentionné le DG du Canadien. Il est offensif, mais il ne triche pas sur le plan défensif. C’est un joueur avec lequel on croit qu’on peut gagner.»

Poehling n’a pas juste gagné des points avec les journalistes pour son assurance et son calme en entrevue. L’Américain originaire de Lakeville au Minnesota a aussi affiché un bel aplomb lors de ses entrevues avec le CH.

«Je l’ai rencontré au combine à Buffalo et je l’ai rencontré à nouveau, vendredi matin, a précisé Bergevin. Tu ne peux pas toujours te fier là-dessus, mais c’est certain que c’est un jeune qui comprend ce que ça prend pour devenir un joueur de la LNH. Il doit encore faire ses classes, mais on projette qu’il sera un bon joueur de centre pour l’organisation.»

Un premier tour assez calme

S’il y a eu de grosses transactions en matinée, Gary Bettman n’a pas eu à prendre le micro trop souvent lors du premier tour. Le commissaire de la LNH a annoncé un premier échange seulement au 26e rang alors que les Blackhawks ont inversé leur choix avec les Stars de Dallas.

«J’ai été surpris de voir qu’il y a eu des transactions seulement vers la fin du premier tour, a admis Bergevin. Je m’attendais à en voir plus vers le milieu. C’est difficile à expliquer pourquoi.»

Bergevin a discuté avec les Ducks d’Anaheim et les Penguins de Pittsburgh, mais il n’a pas conclu de marché en cette première journée du repêchage. Le DG du Tricolore n’a pas tenté d’améliorer son rang au premier tour.

«Il n’y a pas vraiment eu de pourparlers pour monter», a-t-il précisé.

Bergevin a ainsi choisi de conserver ses deux choix de deuxième tour (56e et 58e). Du moins, pour l’instant...