Quand l’amour n’a pas d’âge

C’est une pièce du dramaturge québécois Michel Marc Bouchard qui a été retenue par le Théâtre de Sainte-Adèle pour la saison estivale. Écrite en 1991, Les grandes chaleurs, qui vient d’être remaniée par l’auteur, raconte l’histoire d’une femme dans la cinquantaine qui, après le décès de son mari, tombe amoureuse d’un homme âgé d’à peine 20 ans.

«C’est plutôt rare que l’on ait la chance de jouer des textes de si grande qualité en été», fait remarquer le comédien Marc St-Martin, qui prend part à un théâtre d’été pour une 17e saison consécutive­­­.

L’histoire, c’est celle de Gisèle (Chantal­­­ Baril), une femme de 52 ans dont le mari est décédé quatre mois auparavant. «Elle a fait son deuil assez rapidement lorsqu’elle a appris que son mari la trompait depuis des années avec sa sœur», annonce Marc St-Martin, qui avait également vu l’adaptation cinématographique de la pièce.

La dame, une travailleuse sociale dans un centre pour délinquants, va rencontrer Yannick (Frédéric Millaire-Zouvi), un délinquant de 20 ans qui tente de se diriger vers le droit chemin. «Il a fait un peu de prison pour vol de voitures», souligne le comédien.

Malgré la différence d’âge considérable, ils tomberont profondément amoureux l’un de l’autre. La femme d’âge mûr, qui a des jumeaux dans la jeune trentaine, Louis et Louisette (Marc St-Martin et Kim Despaties), voudra à tout prix leur cacher sa nouvelle liaison, de crainte d’être jugée.

Nombreux mensonges

Pour y arriver, elle n’aura d’autre choix que de mentir. Rapidement, on s’enfoncera dans un tourbillon de mensonges.

Gisèle tentera de fuir au chalet, à l’abri des regards, afin de vivre sa passion avec le jeune Yannick en toute intimité. «Croyant que leur mère est encore endeuillée, ses jumeaux vont débarquer au chalet pour soutenir leur mère, révèle Marc St-Martin. De plus, ils doivent respecter les dernières volontés de leur père en dispersant ses cendres sur le lac.»

En plus des jumeaux qui arrivent à l’improviste s’ajoutera M. Napoléon (Denis Houle), un voisin plutôt encombrant.

Accepter la différence

La pièce évoque également les différences. Outre la relation d’une mère avec un homme qui est plus jeune que son fils, il est aussi question d’homosexualité. «Louis est ­homosexuel, et il tente de dissimuler son orientation à sa mère», confie l’acteur. Pour ­compliquer un peu les choses, on découvrira que Louis est secrètement amoureux de Yannick, l’amant de sa mère.

Loin du théâtre d’été habituel, campé dans un salon, l’histoire transportera plutôt les spectateurs à l’extérieur, au chalet familial.

«C’est un feel good theater, loin du ­vaudeville, où le drame côtoie la ­comédie», conclut l’acteur qui sera de la distribution de Revue et corrigée à ­compter de novembre prochain au Rideau Vert.

Les grandes chaleurs

♦Auteur: Michel Marc Bouchard

♦Mise en scène: Philippe Lambert

♦Distribution: Marc St-Martin et Chantal Baril, Denis Houle, Kim Despatis,

♦Frédéric Millaire-Zouvi et Marc St-Martin.

♦Jusqu’au 26 août

♦Au Théâtre de Sainte-Adèle (Les Laurentides)