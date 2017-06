Redémarrage pour OK Computer de Radiohead

Le monde en 1997: Mike Tyson «goûtait» à l’oreille d’Evander Holyfield, Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon décédaient dans un accident d’avion et, de l’autre côté de la mare, Radiohead lançait un album qui résonne encore à ce jour.

Radiohead

OKNOTOK

Oeuvre phare qui aura inspiré ou, du moins, été liée à bon nombre de parutions depuis (les nostalgiques de Karkwa en témoigneront), OK Computer a droit à une version «deux point zéro» cette année, histoire de souligner son 20e anniversaire. Nom de code: OKNOTOK.

Si le groupe est, aujourd’hui, à des années-lumière de son magnum opus, ce «cadeau» aux admirateurs (une version remastérisée de l’œuvre ainsi qu’une seconde parution contenant des pièces rares et exclusives) ­démontre tout de même que, des décennies et moult ersatz plus tard, OK Computer vieillit non seulement bien, mais est de plus en plus ancré dans notre réalité (écouter Fitter Happier tout en parcourant Instagram est un bad trip assez incroyable).

Au programme...

Vous connaissez les ­classiques du premier disque et l’espace m’est limité. ­Passons au deuxième.

Sans être aussi «solide» que l’OK Computer d’antan, cet «ajout» demeure de bon ton dans sa récupération de chansons écartées de la version finale, mais appréciées des fans carburant aux «singles» et aux «bootlegs» (c’est à dire: des enregistrements pas toujours légaux de concerts). Bref, on n’a pas ici rassemblé un sous-produit sous un nouvel emballage au nom de la ­nostalgie crasse. Oh non.

Avis aux passionnés, toutefois: le quintette lancera un coffret vinyle avec bouquin et autres gâteries en juillet. Prière d’attendre, donc.

311

Mosaic

Juste à temps pour le Rockfest (le fameux festival dont l’essentiel de la programmation fait raffoler celles et ceux qui n’écoutent plus de musique depuis 1999), le combo rock reggae 311 propose un douzième (!) album. Vous avez décroché après l’incontournable Come Original, voire le succès moindre Amber? Ne vous découragez pas, le groupe non plus! Plus sérieusement, c’est bien foutu, mais pas du tout surprenant ou ­évolutif. Pour les fans, surtout.

Véronique Labbé

Mon party country

Volte-face pour les abonné(e)s de cette chronique: j’ai apprécié un album de reprises. Oui, oui. Bien que la direction artistique du projet pourrait en rebuter certains, le party country de Véronique Labbé tient tout de même la route. On connaît la recette, certes (l’interprète adapte ici des classiques du genre allant de la sympathique Le shack à Hector jusqu’à Un gars de Mont-Carmel), mais ce qui distingue la proposition de Labbé, c’est son plaisir, ma foi, contagieux.

Lorde

Melodrama

Quatre ans après Pure Heroin, Lorde propose finalement Melodrama, un second album incroyablement mature, malgré son sujet: le deuil de l’adolescence. Lorde et son entourage interprètent ruptures et soirées enivrées dans l’état d’esprit de l’adolescence: comme de véritables petites tragédies (d’où le titre du disque, j’imagine). Musicalement, Lorde est de son époque pop-électro-vaporwave-par-moments et s’en tire rudement bien.

Coup de coeur

The Smith Street Band

More Scared of You Than You Are of Me

La chair de poule, les yeux qui brillent, le cœur qui bat la chamade, voire la sueur qui perle sur le front. Bref, cette sensation quand tu découvres un nouveau groupe favori. C’est un peu ce qui m’est arrivé avec ce quatrième album (j’étais en retard, en effet) du combo rock australien. Au programme: des chansons simplistes, mais qui cognent. Une voix égosillée, mais des propos cruellement francs. Les fans d’Hollerado et de Jeff Rosenstock (qui réalise le projet) vont adorer.