Timmins a respecté son plan

CHICAGO | Faire le plein de joueurs de centre et de défenseurs offensifs. Voilà la mission que s’était donnée Trevor Timmins en arrivant dans la Ville des Vents plus tôt cette semaine. Force est d’admettre, au terme de sa 15e séance de sélection, dans l’organisation du Tricolore, qu’il a respecté son plan.

Au terme des sept rondes de ce repêchage amateur, Timmins et Marc Bergevin ont quitté le plancher du United Center plus riche de quatre défenseurs, de deux joueurs de centre et d’un gardien de but.

Du groupe, quatre ont passé la dernière saison au sein d’une équipe de la Ligue de hockey junior de l’Ouest. Il faut croire que le dépisteur attitré à ce secteur a beaucoup plus de poids que Donald Audette et Serge Boisvert, les deux recruteurs affectés aux activités de la LHJMQ.

À Ryan Poehling, sélectionné la veille, le Canadien a ajouté Joni Ikonen (58e choix) à sa banque de joueur de centre. Le petit finlandais a fait tourner bien des têtes au sein de l’équipe junior de Frolunda, avec qui il a récolté 41 points en 40 rencontres.

«Chez les juniors, j’avais un très bon temps de jeu, je jouais en supériorité numérique et j’avais un rôle important. Avec l’équipe senior, ce n’était pas la même chose», a lancé Ikonen, faisant un lien avec son dossier d’aucun point en 10 rencontres dans la Ligue élite de Suède.

À l’instar d’Artturi Lehkonen, un autre Finlandais ayant été développé à Frolunda, Ikonen demeurera en Europe pour poursuivre son apprentissage.

Deux Ryan Suter

Tout juste avant Ikonen, Timmins a appelé le nom de Josh Brook (56e). Une perle rare si l’on se fie au vice-président du développement des joueurs du Canadien.

«Je ne savais pas vraiment à quel rang j’allais sortir. On m’avait dit que ce serait un repêchage étrange, a raconté le porte-couleurs des Warriors de Moose Jaw. C’est fantastique d’être repêché au 56e rang, mais j’avoue que je suis un peu surpris.»

Demeuré chez lui à Roblin, au Manitoba, le défenseur droitier de 6’1’ et 191 livres a pu savourer ce moment entouré de ses proches.

«C’est magnifique. Je peux célébrer avec ceux qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours et qui m’ont aidé jusqu’à aujourd’hui», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, si l’on se fie à la description qu’ont fait d’eux-mêmes Scott Walford (68e) et Cale Fleury (87e), le Canadien n’aura pas besoin d’habiller six défenseurs par match. Tant l’arrière des Royals de Victoria que celui du Ice de Kootenay ont soutenu s’inspirer du jeu de Ryan Suter.

Quand on sait que Suter passe près de 30 minutes sur la glace à chaque rencontre du Wild du Minnesota, ça ne laissera pas beaucoup de temps de jeu à leurs coéquipiers.

«Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. J’étais assis dans la cuisine avec ma mère. Ma famille était rassemblée autour de la télé, a raconté Walford, également demeuré à la maison. Mon père et mon oncle étaient les deux personnes les plus nerveuses dans la pièce. Quand mon nom est sorti, ils se sont mis à crier. J’ai serré ma mère dans mes bras. C’était tellement excitant.»

À sa troisième saison à Victoria, Walford a récolté 30 points, dont 6 buts, en 60 matchs. De son côté, Fleury (11 buts, 27 passes, 38 points) a connu une saison plus difficile sur le plan défensif (-61). Toutefois, il est important de souligner qu’il s’alignait avec la pire formation de la Ligue junior de l’Ouest.

Le fils de Keith Primeau

Avec son choix de cinquième tour, le Canadien a mis la main sur Jarret Tyszka, un arrière de qui l’on vante le jeu de transition et la vision.

À l’origine, la sélection de ce hockeyeur de la Colombie-Britannique devait être la dernière du Canadien. Cependant, Marc Bergevin a fait l’acquisition du choix de 7e tour des Flyers (199e) en retour de son choix de 7e ronde en 2018.

Il en a profité pour sélectionner Cayden Primeau, gardien issu de la USHL et fils de Keith Primeau.