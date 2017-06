Timmins fait le bilan de ses sept sélections

CHICAGO | À l’instar de ses 30 homologues, Trevor Timmins est rentré à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Au moment de faire le bilan et d’offrir une brève description de chacune de ses sélections, le grand patron de recrutement du Canadien a indiqué que le nom des sept joueurs qu’il a repêchés sur la première des trois feuilles qu’il avait amenées à la table du Canadien. Cependant, l’histoire ne dit pas combien de noms contenaient chacune d’elles.

Ryan Poehling, centre

«Nous voyons un grand potentiel en lui. C’est parfois plus difficile de faire une bonne prédiction sur un joueur quand il joue contre des adversaires plus âgés. Il était le plus jeune de son équipe à 17 ans. Il est responsable et il a plus de talent que les gens peuvent croire. Il ne faut pas juste regarder ses statistiques. Nous pensons qu’il jouera au sein de l’un de nos trois premiers trios.»

Josh Brook, défenseur

«Son coup de patin est possiblement sa principale qualité. Au cours de la dernière saison, il est sans doute l’un des joueurs qui se sont le plus améliorés. Nous voyons en lui un joueur qui pourra être utilisé dans toutes les situations: à forces égales, en désavantage numérique et au sein de l’attaque massive. Il sera un excellent compagnon de jeu pour n’importe qui.»

Jarret Tyszka, défenseur

«C’est un gars qui a connu tout un début de saison. Mais il a subi une séparation à une épaule vers le mois de janvier. Il est revenu au jeu probablement trop vite et il n’a jamais retrouvé sa forme. Nous avions aimé ce que nous avions vu de lui. Il n’a pas connu une bonne Coupe Memorial, mais toute l’équipe de Seattle ne jouait pas bien. Il ressemble un peu à Noah Juulsen. Il est un bon patineur, il veut la rondelle et il veut faire des jeux. Il n’a pas peur de jouer un rôle important comme défenseur.»

Joni Ikonen, centre

«Il a des qualités similaires à celles d’Artturi Lehkonen. C’est un compétiteur féroce. Il peut fabriquer des jeux, il peut marquer, il fonce au filet. Son talent est indéniable, mais ce qu’il y a de mieux encore, c’est sa force de caractère incomparable. Il a toujours représenté son pays et il continuera de le faire.»

Scott Walford, défenseur

«Un autre joueur qui est passé un peu sous le radar. Il a subi une sévère blessure à une jambe dès le premier match des séries éliminatoires. C’est la raison pour laquelle il a glissé (jusqu’en 3e ronde). J’y étais. Je suis chanceux, car j’étais le seul recruteur sur place. C’est un autre grand compétiteur et un excellent patineur. À Victoria,

il jouait autant au sein de l’attaque massive qu’en infériorité numérique. Il a le potentiel pour faire partie de notre top 5.»

Cale Fleury, défenseur

«Il n’y a pas beaucoup de monde qui était prêt à aller voir Kootenay l’an passé. C’était l’une des pires équipes de la LCH. On a regardé des vidéos de lui. Il a très bien fait lors du match des espoirs. C’est un défenseur doté d’un bon gabarit et d’un bon coup de patin.»

Cayden Primeau, gardien

«Il était haut sur notre liste. C’est la raison pour laquelle nous avons effectué une transaction pour obtenir ce choix.»