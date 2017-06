Tissenbaum de retour au jeu

​​Absent de la compétition depuis le 14 juin, en raison d’une luxation à l’épaule gauche, le receveur et joueur d’avant-champ Maxx Tissenbaum a renoué avec l’action samedi au deuxième match du double face aux Dominicains. Pour faire de la place au Torontois de 25 ans au sein de son alignement, Pat Scalabrini a remercié le receveur recrue Michael Kerns après que ce dernier eut reçu les offrandes du partant Arik Sikula et du releveur Miles Moeller lors du match no 1. Match durant lequel il fut victoire d’un double vol, marbre 2e but! «Nous avons été chanceux de dénicher un receveur de la trempe de Kerns pour nous dépanner, mais Tissenbaum est prêt à reprendre son poste», a assuré Scalabrini.

Tissenbaum, qui a conservé une moyenne offensive de ,358 à ses 25 premiers matchs de la saison 2017, devait être employé comme frappeur de choix au cours des prochains jours, afin d’éviter toute récidive. Un malaise au poignet ressenti par Philippe Craig-St-Louis a toutefois obligé Scalabrini à muter Tissenbaum au 2e coussin.

«C’est toujours plus délicat avec les receveurs (avec un alignement limité à 22 joueurs), et on ne voudrait pas qu’il se blesse à nouveau en effectuant un plongeon pour capter une balle. Nous compléterons la série contre la République dimanche, lundi nous serons en congé et dès mardi, je présumerais que tout est au beau fixe», a dit le gérant des Caps.

SAISON DE MISÈRE

Si la fiche des clubs internationaux n’est guère reluisante (Cuba 4-12, Rép. Dominicaine 1-11 avant les duels de samedi), l’American Association du commissaire Miles Wolff est également aux prises avec un canard boiteux: le Stockade de Salina. Cette formation a été ajoutée à la division Sud quelques jours avant le début de la saison régulière, à la suite de la dissolution des Lemurs de Laredo.

Le Stokade, un club semi-itinérant composé de recrues qui devaient évoluer dans la Pecos League, affiche un dossier de 2-33! Salina ne fera que passer dans la «AA» puisque la saison prochaine, une formation de la banlieue de Chicago s’amènera.