Un ancien village de bûcherons datant des années 1860 a gardé son authenticité et s’est transformé au fil du temps en une pourvoirie rustique accueillante.

En 1928, le gouvernement du Québec a érigé neuf barrages de rétention au lac Cabonga. Les ingénieurs ont ensuite inondé les alentours, sur une superficie de 677 km², afin de créer le réservoir Cabonga. Cette immense nappe d’eau de la Haute-Gatineau, qui fait partie de la réserve faunique La Vérendrye, est en fait un regroupement d’anciens lacs et d’affluents.

La portion plus au sud de cette mer intérieure est le lac des Écorces. On utilise toutefois l’appellation anglophone de Bark Lake pour la nommer en l’honneur du vieux village qui y siégeait.

Un rêve

Dès l’âge de 10 ans, le père de Benoît Innocenti l’a amené, à plusieurs reprises, taquiner les poissons de ce site réputé.

En 2015, ce pilote d’avion, qui se passionne pour la pêche, a fait l’acquisition du pavillon Bark Lake. Comme il le dit si bien, ce qui a frappé son imaginaire et qui l’a toujours fait rêver, c’est l’immensité de ce terrain de jeu et la proximité des endroits poissonneux.

Parlons pêche

Jusqu’à la mi-juillet, le doré, l’espèce vedette du secteur, est présent en grand nombre dans les eaux peu profondes. On le capture aisément avec des jigs de 1/8 ou 1/4 d’once garnies de corps caoutchouteux souples ou avec des poissons-nageurs allongés équipés d’un petit plongeoir.

Pour les prochaines semaines, il faut cibler les sites présentant une profondeur de moins de trois mètres, principalement constitués de sable et de roches. Toutes les bifurcations vers les abîmes, comme des pointes ou des hauts-fonds peuvent être les hôtes de ces délicieux percidés.

Par la suite, comme partout ailleurs, les dorés jaunes se dirigeront vers les premiers escarpements localisés entre 4 et 7 mètres. Il est alors suggéré d’opter pour des dandinettes ou des marcheurs de fonds comme les Slick Stick pour arriver à vos fins.

La gamme d’exploitation légale est de 37 à 53 cm. Selon le gérant, Jacques Bouffard, la plupart des spécimens récoltés par la clientèle sont de taille réglementaire et l’on voit souvent des colosses de 2,5 à 3,5 kg.

Truite grise

La deuxième espèce la plus présente et la plus populaire est le touladi. Ce qui est très agréable pour les manieurs de canne, c’est qu’on retrouve ces prédateurs de grande nage dans plusieurs strates de profondeur allant de 7 à 20 mètres et même plus.

Bien qu’un downrigger soit un outil fort utile et performant, il est possible de rejoindre le champ d’attaque de ces ombles avec des équipements légers.

Leur poids moyen varie de 2 à 4 kg. Retenez toutefois que des monstres y sont attrapés à l’occasion. Larry, un des guides, se souvient de deux trophées qui pesaient respectivement 10,8 et 13,6 kg.

Brochets

Ces grands carnassiers sont présents dans toutes les baies et embranchements. La fin de semaine de l’ouverture, un client de longue date a soutiré un gros spécimen de 11 kg, à gué, en face de l’auberge.

Facilités

Sur la presqu’île où la pourvoirie est située, on retrouve 13 chalets rustiques, cotés trois étoiles par la FPQ. Ils sont tous équipés pour faciliter votre séjour. Dans l’auberge, il y a une petite boutique, une salle de réunion et une salle à manger pour 24 à 30 personnes qui voudraient jouir d’un plan américain tout inclus.

Plusieurs adeptes amènent leurs bateaux, car il y a un quai complet, avec essence sur place, électricité et service d’aide en tout temps. Vous avez aussi la possibilité de louer une chaloupe de 16 pieds et un moteur puissant de 20 forces.

À la demande des clients, le personnel taille les filets de leurs captures gratuitement et il y a même un emplacement spécial pour qu’ils fassent des shore lunch communautaires.

Mis à part la pêche, les visiteurs peuvent chasser l’ours, l’orignal et le petit gibier, faire de la randonnée, du pédalo, de la cueillette de fruits sauvages et de champignons, de la baignade et les jeunes s’amusent dans un module de jeux.

Pour en savoir plus, composez le 450 806-4541 ou visitez le site www.pavillonbarklake.com.

Saviez-vous que...