Un Primeau à Montréal

CHICAGO | Le hockey restera toujours un petit monde. En 1995-1996, Keith Primeau jouait avec Marc Bergevin pour les Red Wings de Detroit. Martin Lapointe faisait aussi partie de cette équipe. Deux décennies plus tard, les noms de Bergevin et de Primeau se retrouvent encore une fois, mais dans un contexte bien différent.



Sur papier, le Canadien n’avait pas de choix de septième tour. Bergevin a toutefois conclu une petite transaction avec les Flyers de Philadelphie afin d’obtenir le 199e choix. Le DG du CH a cédé son choix de 7e tour en 2018 afin de recevoir une sélection supplémentaire.



Avec ce choix, Trevor Timmins a réclamé le gardien américain, Cayden Primeau.



«Non, je ne pouvais pas prédire qu’un de mes anciens coéquipiers étaient pour repêcher mon fils, encore moins Berg (Bergevin), a mentionné Keith Primeau. Martin Lapointe, un autre de mes anciens coéquipiers à Detroit, m’a aussi texté pour me féliciter. Marc fait un très bon travail avec le Canadien. Je crois qu’ils seront très heureux de ce choix.»



Une longue attente



Primeau, qui mesure 6 pi 2 po et pèse 186 lb, figurait au septième rang de la centrale de recrutement de la LNH en Amérique du Nord pour les gardiens. Présent dans les estrades du United Center avec toute sa famille, Cayden devait commencer à trouver le temps long avant d’entendre son nom résonner du micro de la table du CH.



«J’avais essayé de ne pas me fixer d’attentes donc je n’étais pas tant nerveux, mais quand même un peu, a confié Cayden. On a quand même travaillé toute l’année en espérant entendre son nom à cet événement. Je suis vraiment excité.»



«Il n’y a pas de mot pour expliquer ce que je ressens, a-t-il continué. C’est déjà incroyable d’être repêché, mais c’est encore mieux par une équipe comme le Canadien. Ils ont des partisans passionnés. J’ai déjà vu un ou deux matchs à Montréal.»



Maintenant âgé de 45 ans, Keith Primeau était un papa immensément fier quelques minutes après la conclusion du repêchage.



«J’étais émotif quand j’ai serré mon gars dans mes bras, a-t-il dit. C’est un sentiment incroyable. Nous savions que le Canadien avait de l’intérêt, mais nous ne pouvions pas être certain. C’est un rêve qui se réalise aujourd’hui.»



Souvenir du 2 décembre 1995



S’il n’avait pas subi de nombreuses commotions cérébrales, Keith Primeau aurait connu une carrière encore plus impressionnante dans la LNH. Le troisième choix au total à l’encan de 1990 a obtenu 619 points (266 buts, 353 passes) en 909 rencontres, avec les Wings, les Whalers, les Hurricanes et les Flyers.



De son expérience dans la LNH, il sait très bien qu’une ville de Montréal peut représenter un zoo pour un gardien. Questionné sur le principal conseil qu’il donnera à son fils s’il devait jouer un jour pour le Tricolore, il a raconté une anecdote savoureuse.



«Pour moi, le plus grand conseil serait simplement de savourer une ville comme Montréal, a-t-il souligné. C’est un grand défi, mais les récompenses sont majestueuses quand tu joues bien. Ce n’est pas facile d’être un gardien pour le Canadien. J’étais au Forum le soir où Patrick Roy a choisi qu’il jouait son dernier match dans l’uniforme du Canadien. Je n’ai pas encore raconté cette histoire à mon gars et je vais attendre encore un peu.»



Lors de cette fameuse soirée du 2 décembre 1995, Primeau avait eu une petite passe dans un gain de 11 à 1 des Red Wings contre le CH.



Avant de rêver à un poste à Montréal, Cayden Primeau empruntera la route de la NCAA. Il jouera à l’Université Northeastern, une équipe de Boston.



«Nous avions toujours planifié de le voir jouer à l’Université, a expliqué le père. C’est important pour nous. Les gardiens n’arrivent pas à leur sommet avant 22 ou 23 ans. Il n’y a pas d’urgence.»