Une belle famille au goût du jour

Isabelle Hubert a décidé de rafraîchir sa comédie Belle famille, écrite il y a 15 ans, qui sera présentée tout l’été à Saint-Jean-Port-Joli. Un exercice qui s’est avéré une véritable partie de plaisir.

L’auteure a eu l’idée de retravailler son texte après avoir vu la pièce, l’été dernier, au Théâtre Sainte-Adèle. «Il y avait des blagues de “fumage” dans un restaurant et la présence de vieux téléphones cellulaires. Ça me semblait un peu préhistorique et je me suis dit que j’étais pour la ­retravailler et la “pimper” un peu, si j’avais, un jour, un mois devant moi», a-t-elle raconté lors d’un entretien.

Photo courtoisie

Comme c’est souvent le cas, le manque de temps a empêché l’auteure de se mettre à la tâche. Un coup de fil de Nancy Bernier, ­nouvelle directrice artistique de La Roche à Veillon, qui voulait monter cette pièce pour l’été 2017, a relancé l’opération.

Isabelle Hubert avait l’intention de faire quelques modifications, mais elle avoue s’être laissée prendre au jeu.

«C’est exactement la même histoire, mais toutes les répliques ont été modifiées et j’ai apporté quelques nouveaux éléments inspirés du monde contemporain dans lequel on vit», a-t-elle fait savoir.

Plus crédible

Belle famille ­raconte l’histoire d’un tueur à gages qui a pour mission d’aller liquider, dans une maison de ­campagne, la ­maîtresse du caïd de la mafia. «Il est très ­incompétent. Il arrive, elle n’est pas là et il va l’attendre. La mère de cette femme, sa sœur et un garagiste vont se pointer dans cette maison. L’entourage de cette femme ignore tout de ses activités illicites et cette situation va provoquer une série de malentendus et de quiproquos», a-t-elle décrit.

Photo courtoisie

Isabelle Hubert avoue s’être énormément amusée dans ce travail de mise à jour. Elle apprécie le travail de réécriture qui suit une première version, qui, bien souvent, lui fait verser des larmes de sang.

«Je peux écrire 75 versions d’un texte et c’est un plaisir pour moi. J’aime ­trouver les bons mots et la phrase qui ­“punche” le plus. J’adore peaufiner. La nouvelle version est plus contemporaine, moins caricaturale et il y a moins de clichés. J’ai mis à ­profit ce que j’ai appris au cours des 15 dernières années en dramaturgie», a-t-elle expliqué.

► Belle famille est présenté du 27 juin au 2 septembre à La Roche à Veillon. Des formules souper-théâtre sont proposées.