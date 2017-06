Une mauvaise année pour la LHJMQ

Des 217 joueurs sélectionnés lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette fin de semaine à Chicago, seulement 14 proviennent des rangs de la LHJMQ.

Il s’agit d’une des pires années pour la LHJMQ depuis sa fondation en 1969, où seulement 13 de ses joueurs avaient trouvé preneur lors de l’encan amateur annuel de la LNH. En 1990, 14 joueurs sur les 252 choisis provenaient du Québec, ce qui constitue toujours le plus bas taux obtenu par la LHJMQ dans un repêchage de la grande ligue.

Des 14 joueurs de la LHJMQ sélectionnés cette année, neuf sont originaires du Québec. C’est d’ailleurs la première fois depuis 1969 que le Canadien de Montréal ne repêche aucun joueur du Québec pour deux années consécutives.

Le défenseur Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown, a été l’unique Québécois sélectionné en ronde initiale. Ce sont les Coyotes de l’Arizona qui l’ont réclamé.

Maxime Comtois a été le deuxième athlète de la Belle Province repêché. Les Ducks d’Anaheim ont mis la main sur l’ailier des Tigres de Victoriaville au cours de la deuxième ronde, au 50e rang.

Le défenseur Zachary Lauzon, des Huskies de Rouyn-Noranda, a été choisi au 51e rang par les Penguins de Pittsburgh. Au 60e échelon, Antoine Morand a été lui aussi retenu par les Ducks, qui bénéficiaient de deux choix de deuxième tour.

Aucun Québécois n’a été appelé en troisième ronde.

Les noms de David Noël (Blues de St. Louis) et de Cedric Paré (Bruins de Boston) ont été prononcés en quatrième et en cinquième rondes.

D'Artagnan Joly (Flames de Calgary) et Arnaud Durandeau (Islanders de New York) ont été choisis en sixième ronde, tandis que Jocktan Chainey (Devils de New Jersey) a trouvé preneur en septième.

En plus de Nico Hischier, repêché au tout premier rang par les Devils du New Jersey, Pavel Koltygin (Predators de Nashville), Leon Gawanke (Jets de Winnipeg), Drake Batherson (Sénateurs d’Ottawa) et Ivan Chekhovich (Sharks de San Jose) sont les autres joueurs de la LHJMQ qui ont été réclamés.