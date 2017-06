Une nouvelle aventure qui s’amorce

Si elle a fait patienter ses fans durant cinq ans avant de leur proposer un nouvel album, Serena Ryder n’avait pas l’intention de rester loin des planches encore bien longtemps. Le 8 juillet, c’est donc une artiste enthousiaste, on ne peut plus heureuse à l’idée de retrouver son public, qui présentera ses plus récentes pièces au Métropolis, dans le cadre du Festival de jazz.

Après avoir interprété l’hymne ­national au Grand Prix de Formule 1, le 11 juin dernier, l’artiste canadienne à qui l’on doit les succès Stompa et What I Wouldn’t Do a profité de son séjour chez nous pour découvrir quelques-uns des attraits touristiques de la métropole.

Lors de notre ­rencontre, qui a eu lieu dans le cadre d’un blitz promotionnel lié à la sortie de son nouvel album Utopia, son sixième en carrière, la chanteuse de 34 ans était encore sous le charme de la basilique Notre-Dame, qu’elle avait visitée la veille.

«Je ne m’étais ­jamais promenée dans le Vieux-Montréal, avant. C’est vraiment magnifique. Durant le jour, en semaine, il n’y a pratiquement pas de touristes, a-t-elle souligné, le sourire aux lèvres. Je suis en train de me dire que j’adore vraiment cette ville. J’aime l’ambiance qui y règne. Je devrais peut-être y déménager!»

Équilibre

Serena Ryder a pris son temps avant d’amorcer la création de son nouvel album, un disque pop aux multiples accents, lancé à la fin mai. Il faut dire que son précédent opus, Harmony, a remporté un succès inespéré, ce qui lui a permis de tourner durant près de trois ans.

«À la fin de la tournée, j’avais besoin d’un break. J’étais épuisée», a-t-elle expliqué.

«J’aime laisser l’inspiration venir d’elle-même. Je ne peux pas me forcer à écrire, contrairement à certains artistes. D’ailleurs, je ne sais pas comment ils font. Bref, je ne voulais pas précipiter les choses. J’ai donc décidé d’attendre de retomber en amour avec l’écriture.»

Pour y arriver, la chanteuse s’est établie à Los Angeles, où elle a pu profiter du soleil et de l’océan. Après avoir refait le plein d’énergie, l’envie d’écrire a tranquillement refait surface.

«Je ne savais pas que j’étais en train d’écrire mon prochain disque, jusqu’au moment où j’ai écrit la chanson Hands», a-t-elle raconté.

«Il y a une ligne, dans la chanson, qui va comme suit: «The strongest one’s the one who’s fed» (Le plus fort est celui qui est repu). En l’entendant, un ami m’a demandé si je parlais de la légende autochtone des deux loups, que je ne connaissais pas du tout. La légende raconte qu’il y a un bon et un mauvais loup en chacun de nous, et que celui qui gagne est celui que l’on choisit de nourrir. Ça me parlait tellement! Toute ma vie, j’ai cherché à trouver l’équilibre. Je me suis dit que tout était écrit dans la chanson. Ce désir de trouver l’équilibre, cette utopie (...) C’est comme ça que le thème de mon album s’est dessiné.»

♦ Serena Ryder se produira au ­Métropolis, le 8 juillet, dans le cadre du Festival de jazz de Montréal.