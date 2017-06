Zachary Lauzon: choix surprise du 2e tour

CHICAGO | Zachary Lauzon était répertorié au 143e rang par la Centrale de recrutement de la LNH, soit en cinquième ronde. Malgré tout, les Penguins de Pittsburgh en ont fait leur choix de deuxième tour, le 51e au total.

Le défenseur des Huskies de Rouyn-Noranda a récolté 21 points en 63 matchs la saison dernière dans la LHJMQ.

«Je suis surpris, car je ne pensais pas sortir aussi tôt. Mes entrevues avaient bien été avec eux. Au repêchage, tout peut arriver et tu ne sais jamais à quoi t’attendre. C’est incroyable, je ne réalise pas ce qui se passe en ce moment. Tous les joueurs disent qu’ils n’ont pas de mot pour décrire le feeling, et c’est vrai. J’essaie de profiter de chaque moment parce que cette journée va passer vite.»

Selon certaines informations qui ont circulé samedi, le Canadien de Montréal avait Lauzon dans sa mire avec l’un de ses deux choix de deuxième ronde, les 56e et 58e au total. Que le natif de Val-d’Or ait été choisi au 51e rang n’est donc probablement pas une surprise tant que ça.

Zachary Lauzon est le frère de l’espoir des Bruins de Boston Jérémy Lauzon. En 2015, le plus vieux avait été choisi au 52e rang, soit un rang derrière le plus jeune.

«Je vais pouvoir l’écœurer un peu avec ça, a-t-il mentionné en rigolant. Rendu là, ça n’a pas d’importance. Mon frère a joué un gros rôle dans mon développement de joueur de hockey. Il a été un modèle et m’a supporté à maintes reprises. Il est fier de moi et on est contents.»

Noël en 5e ronde

Après les sélections de Lauzon, Maxime Comtois et Antoine Morand (voir autre texte) en deuxième ronde, les patineurs développés au Québec ont dû patienter longtemps avant d’entendre un des leurs être sélectionné. En cinquième ronde, les Blues de St-Louis ont jeté leur dévolu sur le défenseur David Noël des Foreurs de Val-d’Or.

«Je les avais rencontrés à l’hôtel hier. J’avais un petit feeling à cause de cette rencontre, mais tout peut se passer au repêchage. Je n’avais aucune idée d’où je sortirais. Je me souvenais qu’il y a toujours des invitations après le repêchage. Mais d’être repêché à son année de 18 ans, tu ne peux pas imaginer mieux.»

Au total, 14 joueurs de la LHJMQ ont trouvé preneurs dans les sept rondes du repêchage de 2017, dont neuf sont des Québécois. La récolte de 14 égale celle de 2016, qui avait été la pire en 25 ans. Rappelons toutefois qu’avec l’arrivée des Golden Knights de Vegas, sept joueurs de plus ont été réclamés cette saison...

Les joueurs de la LHJMQ sélectionnés en 2017