5 choses à savoir sur Purple Rain

Plus d’un an après sa mort, Prince est loin d’avoir sombré dans l’oubli. Warner Music lance cette semaine une version de luxe de son iconique album, Purple Rain, initialement paru en 1984. Voici cinq choses à savoir sur cette nouvelle parution et sur l’album original, aujourd’hui­­­ considéré comme un classique.

Des inédits

Le coffret Purple Rain Deluxe – Expanded Edition comprend trois CD et un DVD. Le premier disque propose la version remastérisée en 2015 de Purple Rain telle que supervisée par Prince avant son décès. Le second disque fera plaisir aux amateurs du musicien avec 11 morceaux retrouvés dans sa fameuse voûte, dont des raretés comme Our Destiny/Roadhouse Garden et l’instrumentale Father’s Song.

Un concert de 1985

Sur le DVD, cette nouvelle édition de Purple Rain offre une captation du spectacle Prince and the Revolution Live! donné à Syracuse, New York, en mars 1985. Le concert, filmé vers la fin de la tournée Purple Rain, n’était pas disponible depuis plusieurs années.

Stevie Nicks a refusé

Selon le magazine NME, Prince avait initialement demandé à Stevie Nicks d’écrire les paroles de Purple Rain. La chanteuse avait été intimidée par la piste musicale, enregistrée par Prince, et qui durait dix minutes. «Je l’ai écoutée et j’ai eu peur, a-t-elle dit. Je l’ai rappelé et je lui ai dit: je ne peux le faire. J’aimerais pouvoir, mais c’est trop pour moi.» Prince a continué le morceau tout seul. Et c’est ainsi qu’est né Purple Rain.

Film et album

C’est d’abord au cinéma, avec un film dramatique musical réalisé par Albert Magnoli, que le projet de Purple Rain a vu le jour. Le film mettait en vedette Prince, dans le rôle de The Kid. Le personnage était largement basé sur la vie de Prince. Pour accompagner le long métrage, l’artiste avait créé une trame sonore avec, entre autres, la chanson-titre et When Doves Cry. Le film a amassé plus de 80 millions $ à travers le monde.

Succès au palmarès

La trame sonore de Purple Rain a passé 24 semaines au numéro 1 du palmarès Billboard, même si la chanson-titre n’a pu dépasser que la deuxième place. Prince a remporté l’Oscar dans la catégorie Best Original Song Score. À ce jour, il s’est écoulé plus de 25 millions d’exemplaires de Purple Rain à travers le monde. Il s’agit de la sixième trame sonore de film la plus vendue de l’histoire.