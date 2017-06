Cinq films qui ont marqué la carrière de Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis a pris tout le monde par surprise la semaine dernière en annonçant qu’il prenait sa retraite comme acteur pour des raisons personnelles. Seul comédien à avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur à trois reprises, le Britannique de 60 ans est reconnu pour avoir toujours minutieusement choisi ses rôles et pour s’être préparé intensément pour chacune de ses performances à l’écran. Voici cinq films qui ont marqué sa carrière:

Le dernier des Mohicans (1992)

Photo courtoisie

Pour incarner un Européen qui a grandi parmi les Mohicans en Amérique, Daniel Day-Lewis s’est de nouveau impliqué à fond en passant plusieurs mois à vivre seul dans une forêt et en apprenant à chasser et à pêcher comme les Amérindiens de l’époque. Ce film de Michael Mann a connu un grand succès populaire.

Lincoln (2012)

Photo courtoisie

Daniel Day-Lewis est passé à l’histoire en remportant son troisième Oscar pour son interprétation du président Abraham Lincoln dans ce drame biographique de Steven Spielberg qui relate le combat de Lincoln pour l’abolition de l’esclavage. Comme pour la plupart de ses rôles, l’acteur a passé plus d’un an à se préparer pour le tournage, dévorant plusieurs livres d’histoire et étudiant avec minutie la gestuelle de Lincoln.

Il y aura du sang (2007)

Photo courtoisie

Daniel Day-Lewis remporte son second Oscar avec cette nouvelle performance extraordinaire dans laquelle il incarne un ancien chercheur d’or qui a fait fortune dans le pétrole dans l’Ouest américain au début du 20e siècle. Certaines scènes de ce film de Paul Thomas Anderson sont à glacer le sang.

My Left Foot : l’histoire de Christy Brown (1989)

Photo courtoisie

Dans ce film de Jim Sheridan, Daniel Day-Lewis se glisse dans la peau de Christy Brown, un poète et peintre irlandais qui, atteint de paralysie spasmodique, avait appris à peindre avec son pied gauche. Pour bien s’imprégner de ce rôle qui lui a permis de remporter le premier Oscar de sa carrière, l’acteur a insisté pour se déplacer en fauteuil roulant pendant tout le tournage et pour se faire nourrir à la cuillère comme une personne atteinte de ce genre paralysie.

Les gangs de New York (2002)

Photo courtoisie

Dans ce drame historique, Daniel Day-Lewis retrouve le cinéaste Martin Scorsese qui l’avait dirigé 10 ans plus tôt dans Le temps de l’innocence. S’inspirant d’un personnage qui a réellement existé à New York au 19e siècle, l’acteur campe Bill le Boucher, le terrifiant chef du gang des natifs américains qui mène une guerre sans merci aux immigrants irlandais.