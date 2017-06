Déshabiller ses personnages

L’idée d’écrire une série sur l’univers des danseurs nus est venue à Danielle Trottier lors d’une balade à pieds à Montréal, alors qu’elle passait devant Le 281, ce célèbre cabaret érotique masculin situé sur Ste-Catherine. «J’ai réalisé que je n’y étais jamais allée, mais ça m’intriguait, déclare la prolifique auteure au Journal. Les auteurs partent toujours de quelque chose qui les allume...»

Cette promenade déterminante remonte à 2012. La promesse venait de prendre fin après 7 saisons à TVA et Unité 9 s’apprêtait à bouleverser les mardis soir de 2 millions de téléspectateurs à Radio-Canada. La période de gestation de Cheval-serpent, qui sera mis en ligne sur ICI Tou.tv Extra mercredi, s’est donc étirée sur plusieurs années, chose que Danielle Trottier ne regrette nullement.

«Ça a donné au projet le temps de mûrir, note la principale intéressée. On change beaucoup comme auteur en cinq ans. L’histoire en profite.»

«Ça me ferait peur de commencer à écrire tout de suite après un flash, poursuit-elle. J’ai besoin de temps pour approfondir mon sujet, connaître les grands enjeux derrière la série, etc.»

Réalisée par Sylvain Archambault (Les pays d’en haut, Mensonges) et produite par Aetios, la première saison de Cheval-serpent s’articulera autour des personnages de David Gauthier (Guillaume Lemay-Thivierge), copropriétaire du bar de danseurs nus, et Laurent St-Pierre (Daniel Parent), maire de Montréal. Parce qu’au-delà des numéros de cabaret au cours desquels plusieurs morceaux de peau seront dévoilés, il y aura bel et bien une histoire qui sera tissée à travers ces 10 épisodes.