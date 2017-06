Ça semble extrêmement utopique de croire que Carey Price pourrait être échangé par le Canadien de Montréal. Toutefois, plus les jours avancent, plus je me demande si ce n’est pas une solution que le Canadien doit envisager. En ce moment, j’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’improvisation chez le Tricolore. On a du mal à établir un top-6 en attaque digne de ce nom. On ne sait toujours pas ce qui va arriver avec Alexander Radulov. Le dossier du Russe est devenu une patate chaude pour l’organisation. D’un côté, on ne veut pas lui donner ce qu’il demande, mais, de l’autre, on réalise qu’en le perdant, on crée un énorme trou à l’attaque. Échanger Price offrirait au Canadien plusieurs éléments de haut talent qui permettrait de combler les nombreuses lacunes de l’équipe à l’heure actuelle.

BEAULIEU DEMEURE PROCHE

Il est évident que si le Canadien n’échangeait pas Nathan Beaulieu, c’est lui qui partait pour Vegas à la place d’Alexeï Emelin lors du repêchage d’expansion. Gerard Gallant le connaît bien, car il l’a dirigé avec les Sea Dogs de Saint-Jean dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je me demande toutefois s’il n’aurait pas été préférable de le laisser partir à Vegas plutôt que de l’envoyer dans notre cours, à Buffalo, pour un choix de troisième ronde dans une cuvée moyenne. Le jeune défenseur possède de belles habiletés qui pourraient lui permettre d’éclore avec les Sabres. Chaque fois que le Tricolore va affronter la nouvelle équipe de Beaulieu, ce dernier va mettre les bouchées doubles. Pourquoi prendre le risque de le voir éclore dans notre division plutôt que de l’envoyer se faire oublier à Vegas?

EMELIN MANQUERA

Quant à Emelin, on pouvait lui reprocher plusieurs choses. Toutefois, il faut reconnaître qu’il faisait mal à l’adversaire. Il ne faisait pas l’unanimité, car certains lui reprochaient le fait qu’il ne jetait jamais les gants pour répondre de ses gestes. Par contre, en ce moment, le CH se doit de dénicher un autre Alexeï Emelin. Une équipe doit avoir un arrière de ce gabarit et qui joue physique dans son alignement. Son salaire de 4 M$ était difficile à avaler, mais il ne faut pas oublier qu’il a évolué sur la première paire de défenseurs à plusieurs reprises la saison dernière.