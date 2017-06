Elles chantent en famille

Cet été, Céline Dion va recourir aux talents de rappeur de son fils aîné dans son nouveau spectacle. Sur scène, la diva de Charlemagne reprend Black or White de Michael Jackson en duo virtuel avec René-Charles. Or, l’artiste de 49 ans n’est pas la première chanteuse à impliquer ses enfants dans son travail. Voici neuf autres mères célèbres qui ont également brouillé la frontière carrière-famille.

Madonna

La «Material Girl» a fait apparaître sa fille Lourdes dans quelques vidéoclips, dont celui pour Celebration en 2009. En 2003, la jeune fille (alors âgée de 5 ans) a joué le rôle de bouquetière lors du numéro d’ouverture des MTV Video Music Awards... celui dans lequel sa mère embrassait Britney Spears et Christina Aguilera à pleine bouche.

Cher

Bien avant de changer de sexe et d’adopter le prénom de Chaz, Chastity Bono est souvent apparue dans The Sonny and Cher Comedy Hour, une émission que Cher pilotait à CBS au début des années 1970.

Ariane Moffatt

L’auteure-compositrice-interprète a échantillonné la voix de ses jumeaux et leurs essais et erreurs au piano sur Matelots & frères, un morceau extrait du disque 22h22 (2015).

Nathalie Choquette

En 1998, la colorée cantatrice a engagé sa fille aînée, Florence K, à titre de pianiste accompagnatrice pour une série de spectacles au Québec.

Christina Aguilera

Alors qu’il avait à peine quatre ans, le fils de Christina Aguilera, Max Bratman, a participé à l’enregistrement de Bionic (2010). Il lance «You do, mommy» à la toute fin de Vanity, la dernière pièce du disque.

Beyoncé

Alors qu’elle n’avait même pas encore un an, Blue Ivy Carter a vu son nom apparaître en «featuring» sur Blue, la 14e et dernière chanson du disque éponyme Beyoncé (2013). Trois ans plus tard, elle dansait dans quelques plans du vidéoclip Formation.

Marie-Élaine Thibert

L’ex-star académicienne a fait monter sur scène sa fille de 4 ans, Marie-Félix, au plus récent Téléthon Opération Enfant Soleil. Ensemble, elles ont repris Le temps d’une chanson de Claude Léveillée.

Whitney Houston

On peut entendre Bobbi Kristina sur My Love is Your Love, une chanson écrite par Wyclef Jean que Whitney Houston a enregistrée en 1998. Elle dit «Sing, mommy» et «Clap your hands!» durant la ballade.

Johanne Blouin

L’interprète de Dors Caroline a souvent chanté Noël avec sa fille, Élizabeth Blouin-Brathwaite. Leur collaboration festive a débuté en 1990 sur Sainte Nuit, un album de Noël qui comprenait leur duo sur Il est né le divin enfant.