Julia Michaels en 7 points

4. Mine de rien, elle fait partie de l’équipe qui se cache derrière le méga succès Sorry de Justin Bieber.

5 . Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que plusieurs stars ont essayé de mettre la main sur Issues (on aimerait trop savoir qui exactement), avant que Julia décide de garder la pièce pour elle. Quelle ­brillante idée de sa part! «C’était la première fois que j’écrivais une chanson qui me ressemblait tellement que je refusais que quelqu’un d’autre la chante», a-t-elle confié.

6 . Julia a plusieurs tatouages, notamment une clé de sol, un piano et un micro. Quand on dit qu’elle a la musique dans la peau!

7. On attend impatiemment son album et pendant ce temps, on savoure son nouvel extrait Uh Huh.