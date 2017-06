Karine Vanasse renoue avec le public américain

Deux ans après la fin de Revenge, Karine Vanasse est de retour à la télévision aux États-Unis grâce à la série canadienne Cardinal, qui est disponible depuis une dizaine de jours sur le service de vidéo sur demande Hulu après avoir obtenu de bonnes critiques dans plusieurs médias américains.

Dans la série l’actrice y incarne l’enquêteuse Lise Delorme.

Même si elle n’est pas diffusée sur un réseau conventionnel, la série canadienne Cardinal n’est pas passée inaperçue à son arrivée sur Hulu (un service de vidéo en ligne similaire à Netflix), le 16 juin dernier.

Depuis que les six épisodes de la série sont en ligne, Karine Vanasse a reçu plusieurs commentaires d’admirateurs américains qui se réjouissent de la voir de retour au petit écran aux États-Unis. Rappelons que l’actrice québécoise s’est fait connaître là-bas grâce à ses rôles dans les séries américaines Pan Am et Revenge.

«Il y a des gens qui m’ont écrit sur Twitter pour me dire que c’est bien de me revoir et que je n’ai pas beaucoup travaillé depuis la fin de Revenge. Mais comme ils suivent ma carrière seulement aux États-Unis, ils ne sont pas au courant de ce que j’ai tourné au Québec et au Canada anglais au cours des deux dernières années», observe Karine Vanasse lors d’un entretien téléphonique accordé à l’occasion de la sortie prochaine de la comédie De père en flic 2.

«Je suis contente de revenir aux États-Unis avec une série comme Cardinal parce qu’elle me permet de montrer une autre facette de mon jeu. Cardinal est très différent de Revenge. C’est plus proche du jeu que j’ai en temps normal et du type de projet auquel j’aime participer. Ça me permet aussi de montrer où je suis rendue.»

Succès international

Pour l’instant, Cardinal a bénéficié d’un bel accueil dans les médias américains. La série canadienne réalisée par le Québécois Podz et adaptée d’une populaire série de romans de l’Ontarien Giles Blunt a eu droit à de bonnes critiques, notamment dans USA Today, The Wall Street Journal et The San Francisco Chronicle.

Cardinal a également été bien reçu en Europe. La série est notamment diffusée en France sur Canal + et en Angleterre sur BBC Four: «On avait hâte de voir comment la série serait accueillie en Europe parce que c’est un genre qui est très apprécié là-bas. On est très contents de la façon dont la série a été reçue jusqu’à maintenant», souligne l’actrice québécoise.

Deuxième saison

Karine Vanasse a d’ailleurs récemment retrouvé son personnage de l’enquêteuse Lise Delorme pour le tournage de la seconde saison de Cardinal qui a commencé il y a quelques semaines en Ontario. La troisième saison de la série sera aussi tournée plus tard cette année.

Très satisfaite des cotes d’écoute au Canada (environ 1,2 million de téléspectateurs chaque semaine), la chaîne CTV avait donné le feu vert au tournage de deux saisons supplémentaires l’hiver dernier.

Autant l’intrigue de la première saison était campée dans le froid hivernal du nord de l’Ontario, autant celle de la seconde saison se déroulera dans la chaleur de l’été.

«Les livres (de Giles Blunt) suivent les saisons et on fait la même chose avec la série. Dans la deuxième saison, on adapte le livre Black Fly Season, donc on est dans le bois avec des mouches noires!» conclut l’actrice en riant.