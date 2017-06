L'agent de Matt Duchene serait en beau fusil

Contre toute attente, Matt Duchene demeure un membre de l’Avalanche du Colorado au moment d’écrire ces lignes. Et l’agent du joueur de centre, Pat Brisson, serait en beau fusil.

Le quotidien Newsday rapporte que le directeur général Joe Sakic serait extrêmement gourmand, et aurait refusé plusieurs offres de ses homologues.

«Snow avait une offre pour l’Avalanche, qui incluait Travis Hamonic et son choix de premier tour en 2018, a affirmé le journaliste Arthur Staple. Le DG de l’Avalanche rechigne à l’idée de se départir de Duchene depuis des mois. Les Flames et les Leafs n’étaient pas satisfaits par le prix exigé par Sakic, alors que les Leafs auraient apparemment offert James Van Riemsdyk et un choix de premier tour en 2018.»

Le représentant de l’attaquant, Pat Brisson, serait fortement agacé par la tournure des évènements.

«Deux sources dans la LNH ont indiqué que Brisson était sérieusement mécontent que le dossier s’éternise en raison de la réticence de Sakic. Cela pourrait faire en sorte que le prix descende, si Snow manifeste à nouveau de l’intérêt,» a poursuivi Staple.

Lors d’une entrevue sur les ondes de TVA Sports durant le premier jour du repêchage, Sakic a souligné que Duchene «faisait partie de l’équipe», minimisant les nombreuses rumeurs de transaction l’impliquant.