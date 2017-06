Un premier podium pour Lance Stroll au Grand Prix d'Azerbaïdjan

Le Québécois Lance Stroll a signé son premier podium en carrière en Formule 1 après avoir terminé en troisième place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, dimanche.

À 18 ans et 239 jours, il est ainsi devenu le plus jeune pilote de première année à obtenir un podium.

«Je n’ai pas de mots, a-t-il mentionné en entrevue. Je n’arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Ce fut une course folle et nous avons été en mesure d’éviter les problèmes.»

Après avoir obtenu le huitième chrono lors de la séance de qualifications la veille, Stroll a poursuivi son excellent travail, grimpant jusqu’en quatrième position avant la mi-course.

L’athlète de la Belle Province s’est ensuite emparé du deuxième rang derrière Daniel Ricciardo au 34e passage, alors que Lewis Hamilton a dû retraiter aux puits.

Stroll a cependant vu Valtteri Bottas le dépasser dans les derniers mètres de l’épreuve.

«Ce fut sûrement l’une des fins les plus serrées de tous les temps, nous étions côte à côte», a-t-il souligné en riant.

Le jeune pilote a ainsi amassé des points de classement pour une deuxième épreuve de suite, après avoir obtenu une neuvième place lors du Grand Prix du Canada il y a deux semaines, à Montréal.

«Nous avons connu quelques courses difficiles, mais les deux dernières ont été incroyables», a-t-il ajouté, avant de boire du champagne dans le soulier de Ricciardo.

Son coéquipier chez Williams Felipe Massa a été contraint à l’abandon.

De son côté, Ricciardo a signé son cinquième triomphe en carrière.

«Nous avons reculé jusqu'en 17e position. Est-ce que je croyais pouvoir gagner? J’aurais parié tout mon argent que non», a lancé le champion.

Parti de la première place, Bottas est entré en contact avec Kimi Raikkonen en début de course, ce qui l’a relégué au dernier rang. Bottas a toutefois été en mesure de remonter le peloton, terminant derrière Ricciardo.

«J’ai gardé la tête basse et j’ai continué de me battre. Je me suis beaucoup amusé», a expliqué le Finlandais.

De son côté, Sebastian Vettel a obtenu une pénalité de 10 secondes pour conduite dangereuse. L’Allemand a conclu la journée au quatrième échelon, devant Hamilton.