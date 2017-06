Lapcevich joue les trouble-fête

VALLÉE-JONCTION | Malgré leur statut de favoris, les pilotes québécois ont été confrontés à plus fort qu’eux à l’Autodrome Chaudière.

Le très talentueux Cayden Lapcevich a en effet prouvé que son championnat acquis l’an dernier n’était pas le fruit du hasard.

L’espoir ontarien de 17 ans s’est imposé devant Alex Labbé et Louis-Philippe Dumoulin au terme d’une course intense qui a nécessité dix tours de prolongation.

Derrière D.J. Kennington, classé quatrième, cinq Québécois ont suivi dans l’ordre, soit Donald Theetge, Kevin Lacroix, Alexandre Tagliani, Jean-François Dumoulin et Andrew Ranger.

Simon Dion-Viens, lui, a terminé à la 12e place sur les 14 engagés, à quatre tours du gagnant.

Meneur au championnat

Labbé, qui convoitait une deuxième victoire consécutive à Valley-Jonction, n’a pu profiter d’une relance tardive pour malmener le vainqueur.

«Caydon a été tout simplement plus fort que nous tous, a fait savoir le pilote de Saint-Albert. Même s’il nous en manquait pas beaucoup.»

Labbé a su mener l’épreuve pendant plusieurs tours, avant de céder le pas à Lapcevich et à Dumoulin, contre qui il a livré un duel particulièrement musclé pour assurer sa deuxième place dans les derniers instants de la course.

Ces points précieux lui assurent néanmoins de prendre la tête au championnat avec 129 points, deux de mieux que Kevin Lacroix. Ce dernier a dû se contenter de la sixième place.

Dumoulin s’en voulait

«Je l’ai échappée cette victoire, s’est pour sa part exclamé Dumoulin, même si je suis heureux d’avoir accédé au podium. Je pense honnêtement que j’avais une voiture pour gagner.

«J’étais à l’extérieur de Lapcevich [sur la première rangée] à la dernière relance. Je suis allé un peu trop loin quand le drapeau vert a été agité, puis s’en était fait.

«Par la suite, je me suis battu avec Labbé. C’était limite par moments, mais bon... Troisième, c’est satisfaisant. Cette série n’est pas facile. On travaille fort et la compétition est intense.»

Theetge trahi par ses pneus

Parti en position de tête, Donald Theetge avait espoir de signer sa première victoire dans la série canadienne de NASCAR, mais c’est finalement au cinquième rang qu’il a rallié l’arrivée.

Le pilote de Québec a su imposer son rythme en début de course pour dominer le peloton, mais après l’interruption obligatoire (pour le ravitaillement et le changement de pneus), sa voiture s’est montrée particulièrement capricieuse à son retour en piste.

«Notre deuxième train de pneus nous a joué des tours, a relaté Theetge. Ils se sont dégradés très rapidement et rendaient la voiture sous-vireuse [le train avait tendance à décrocher constamment]. En fait, ce n’était plus la même voiture après le 155e des 300 tours.»

Déception pour Ranger

Quant à Andrew Ranger, il a livré une prestation en demi-teinte. Son neuvième rang ne peut que s’avérer décevant.

«Nos premiers 150 tours se sont bien déroulés, a dit le pilote de Granby, même si j’étais incapable de me maintenir dans la bonne trajectoire de course.

«Après mon arrêt, mes mécaniciens ont procédé à des changements qui n’ont pas amélioré le comportement de ma voiture. Au contraire, elle est devenue sous-vireuse.»

Alors qu’il se battait pour la cinquième place dans une discussion très animée avec Theetge et Lacroix, Ranger a fait une excursion hors piste dont il se serait bien passé.

«Lacroix m’a poussé», a dit sèchement Ranger. Les deux pilotes avaient aussi été impliqués dans un accrochage controversé [survenu dans les puits de ravitaillement] lors de l’épreuve précédente. À ne pas inviter au même party...