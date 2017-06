Le bulletin du repêchage

Le repêchage 2017 est maintenant chose du passé et même si on parle de cette cuvée comme d’une année faible, il n’en reste pas moins que plusieurs formations de la LNH sont ressorties le poches pleines du United Center de Chicago, samedi. S’il demeure risqué de juger de la récolte de chacune des équipes quelques jours après le repêchage, Le Journal a dressé un bilan des quatre gagnants et des quatre perdants de la dernière séance de sélection.

Les gagnants

Golden Knights de Vegas

Photo AFP

Principales sélections:

Cody Glass (6 e )

) Nick Suzuki (13 e )

) Erik Brännström (15e)

Il n’y a certainement aucune équipe pour qui le repêchage était plus important que les Golden Knights de Las Vegas, et la nouvelle équipe de la LNH a réussi son entrée. Possédant 12 sélections, dont 3 en premières rondes et 6 dans les trois dernières, les Knights ont ajouté du talent à toutes les positions. Leurs trois choix de première ronde sont tous des joueurs électrisants, mais l’équipe a également ajouté toutes sortes de joueurs dans les rondes subséquentes, dont deux gardiens en Maksim Zhukov et Jiri Patera. Une première réussie pour George McPhee et son équipe.

La carte cachée

Le Suédois Lukas Elvenes possède des habiletés pour évoluer un jour sur un trio offensif dans la LNH. S’il se développe bien, il pourrait rapporter gros.

Devils du New Jersey

Photo AFP

Principales sélections:

Nico Hischier (1 er )

) Jesper Boqvist (36 e )

) Fabian Zetterlund (63e)

Facile de placer les Devils parmi les gagnants de ce repêchage, alors qu’ils détenaient la première sélection au total? C’est vrai. Toutefois, il fallait tout de même que Ray Shero et son équipe de dépisteurs choisissent entre Nico Hischier et Nolan Patrick, l’une des luttes les plus serrées des dernières années dans un repêchage de la LNH. Avec Hischier, les Devils s’assurent d’un joueur de centre dynamique qui sera efficace autant en attaque qu’en défensive. Son ancien entraîneur André Tourigny a même mentionné qu’il ne serait pas surpris s’il remportait un jour le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la LNH.

La carte cachée

Le gros attaquant russe Nikita Popugaev était classé en première ronde au début de la saison, mais il a chuté jusqu’au quatrième tour. Un pari intéressant.

Avalanche du Colorado

Photo AFP

Principales sélections:

Cale Makar (4 e )

) Conor Timmins (32 e )

) Nick Henry (94e)

L’Avalanche a fait partie des grands perdants de la loterie puisqu’elle a glissé hors du top 3 malgré le fait qu’elle avait le plus de chances d’obtenir la première sélection au total. En fin de compte, force est d’admettre que l’Avalanche n’a pas perdu tant que ça. Avec Cale Makar, l’équipe a choisi le joueur qui a probablement le plus de potentiel offensif de tous les joueurs admissibles à la séance de sélection de 2017, toutes positions confondues. L’équipe a également ajouté au début de la deuxième ronde un autre arrière mobile en Conor Timmins. En deux sélections, l’équipe s’est grandement renforcée à une position qui n’était certainement pas sa force.

La carte cachée

Nick Henry a connu une première saison du tonnerre dans la Ligue de l’Ouest avec les Pats de Regina. Reste à voir s’il a profité des nombreux joueurs de talents de l’organisation.

Stars de Dallas

Photo AFP

Principales sélections:

Miro Heiskanen (3 e )

) Jake Oettinger (26 e )

) Jason Robertson (36e)

Les Stars de Dallas semblent avoir mélangé deux philosophies. Premièrement, ils ont pris le meilleur joueur disponible à leur rang de sélection. Toutefois, ils l’ont en plus fait en comblant des besoins. Avec Miro Heiskanen, ils ont ajouté un jeune défenseur gaucher qui pourrait fort bien devenir le partenaire de jeu des droitiers John Klingberg ou Julius Honka à l’avenir. Quant à Oettinger, il pourra grandir aux côtés de Ben Bishop et devenir un gardien dominant un jour. Les Stars espèrent sûrement, d’ailleurs, qu’Oettinger se développera mieux qu’un autre gardien américain qu’ils avaient réclamé en première ronde en 2010, Jack Campbell.

La carte cachée

Jason Robertson a connu une belle éclosion dans la Ligue de l’Ontario avec 42 buts cette saison. On chuchote que de mauvaises entrevues au Combine l’auraient fait glisser.

D’autres gagnants :

Alexandre Texier et le hockey français, les 40 joueurs de la USHL sélectionnés ce week-end et la Finlande qui a établi un record avec six joueurs réclamés en première ronde.

Les perdants

Le Canadien de Montréal

Photo AFP

Principales sélections:

Ryan Poehling (25 e )

) Josh Brook (56 e )

) Joni Ikonen (58e)

Le Canadien ne se retrouve pas chez les perdants en raison des choix qu’il a faits. Au contraire, les ajouts de Josh Brook et Joni Ikonen en deuxième ronde pourraient être payants. En fait, le Tricolore se retrouve dans cette catégorie en raison des sélections qu’elle n’a pas faites. Même s’il s’agissait d’une année difficile pour la LHJMQ et le Québec, le Canadien n’a repêché aucun talent local pour la deuxième année consécutive. Les Antoine Crête-Belzile ou Joël Teasdale auraient peut-être mérité une sélection de la part de l’équipe montréalaise, ne serait-ce qu’en septième ronde.

Islanders de New York

Photo AFP

Principales sélections:

Robin Salo (46 e )

) Benjamin Mirageas (77 e )

) Sebastian Aho (139e)

Les Islanders n’avaient pas de choix de première ronde en raison de leur entente avec les Golden Knights de Las Vegas. C’est donc parce qu’ils ont perdu une sélection dans le top 15, sans rien recevoir d’autre en retour que la confirmation que les Golden Knights ne choisiraient pas certains joueurs laissés sans protection. Avec leur choix, Vegas a mis la main sur Erik Brännström, un jeune défenseur fort prometteur. L’acquisition du défenseur finlandais Robin Salo en deuxième ronde pourrait toutefois s’avérer payante et faire mentir l’auteur de ces lignes.

Capitals de Washington

Photo AFP

Principales sélections:

Tobias Geisser (120 e )

) Sebastian Walfridsson (151 e )

) Benton Maass (182e)

Difficile de placer les Capitals de Washington dans une autre catégorie que celle des perdants en voyant qu’ils ont parlé pour la première fois en quatrième ronde, au 120e rang. Les recruteurs des Capitals ont donc profité des croustilles et du café, et ils ont finalement ajouté Tobias Geisser, un défenseur suisse. Rappelons notamment que les Caps avaient transigé leur choix de premier tour cette année aux Blues de St. Louis dans la transaction qui avait amené Kevin Shattenkirk à Washington. Avec cette sélection, la 27e au total qui est finalement passée aux mains des Flyers, Morgan Frost a été réclamé.

Wild du Minnesota

Photo AFP

Principales sélections:

Ivan Lodnia (85 e )

) Mason Shaw (97 e )

) Bryce Misley (117e)

Un peu comme les Capitals de Washington, le Wild du Minnesota se retrouve dans la colonne des perdants en raison du fait qu’il n’a pas sélectionné dans les deux premières rondes. Dans une cuvée comme celle de 2017, il s’agit encore plus d’un désavantage. Toutefois, il faut admettre que le Wild a fait des paris intéressants avec les choix qu’il avait. Ivan Lodnia a de belles habiletés offensives même si des points d’interrogation demeurent sur son coup de patin. Le petit Mason Shaw pourrait aussi s’avérer un beau choix en quatrième ronde.

Les autres perdants :

La LHJMQ et une autre faible récolte de 14 joueurs en 2017.