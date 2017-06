Le CH boude les talents locaux

Je suis assommé de voir que le Canadien de Montréal n’a pas repêché au moins un Québécois en sept rondes lors du repêchage qui a pris fin hier. L’équipe de recrutement du Canadien est critiquée de toute part depuis quelques semaines et j’espère qu’ils auront des résultats à offrir avec cette cuvée pour faire oublier qu’ils ont boudé le Québec pour une deuxième année de suite.

Je ne cherche pas le coupable, je me demande seulement pourquoi? Je suis un fervent partisan de la LHJMQ et du hockey au Québec. Plus je vois ce qui se passe à Montréal, plus j’ai hâte au retour des Nordiques.

Évidemment, Marc Bergevin a quelque peu apaisé la colère avec l’acquisition de Jonathan Drouin, mais il n’en demeure pas moins que les partisans de l’équipe souhaitent que le CH fasse confiance à des talents locaux.

Patrick Roy, Claude Lemieux, Stéphane Richer, Éric Desjardins et Guy Carbonneau ont tous joué des rôles importants dans l’histoire de l’équipe et elle doit continuer d’offrir une opportunité à des petits gars de la place.

D’un autre côté, ce n’est pas surprenant en prenant en considération le fait que le Tricolore est majoritairement dirigé par des gens de l’extérieur. Le vice-président principal aux opérations hockey Trevor Timmins et le dépisteur en chef Shane Churla ne viennent pas du Québec.

RÉSULTATS MAINTENANT

On ne peut juger de la cuvée 2017 du Canadien, il serait trop tôt pour le faire. Après tout, après chaque repêchage, toutes les organisations sortent en se disant plus que satisfaites de leur récolte, qu’elles ne croyaient jamais que tel ou tel joueur serait encore disponible à leur rang de sélection.

Toutefois, Timmins devra commencer à rendre des comptes tôt ou tard. Marc Bergevin a réitéré sa confiance envers son recruteur avant le repêchage et il a sûrement de bonnes raisons. Il travaille fort, je comprends. Par contre, à un certain moment, il faut que tu livres la marchandise.

Ce que j’apprécie, toutefois, c’est qu’il semble que la philosophie de l’équipe change tranquillement. Timmins a mentionné en début de repêchage être à la recherche de talents et d’habiletés.

L’arrivée de Drouin en est un bon exemple. Toutefois, la direction de l’équipe n’admettra pas ce changement de cap, car ce serait comme admettre une erreur de parcours.

POURQUOI PAS MANTHA ?

On s’attendait à du mouvement de la part du Canadien au repêchage, mais finalement rien ne s’est produit. Il ne faut pas croire que Marc Bergevin a terminé son magasinage, toutefois. Et je pense que le directeur général du Canadien doit continuer dans le même sens, soit de tenter d’acquérir une autre jeune vedette québécoise.

Le premier nom qui me vient en tête est Anthony Mantha, des Red Wings de Detroit.

Car l’équipe aura besoin de bras, surtout si Alexander Radulov décide de tester le marché des joueurs autonomes et que l’équipe se départit d’Alex Galchenyuk.

Et pour repartir avec des bases solides, rien de mieux que de faire confiance à des joueurs d’ici qui ont grandi en regardant jouer le Canadien et qui rêvent depuis toujours d’enfiler le chandail bleu, blanc et rouge.

– Propos recueillis par Kevin Dubé