Le CH n’est plus

CHICAGO | Le Canadien avait-il des joueurs québécois sur sa liste de repêchage? Peut-être que oui. Peut-être que non.

Il s’agit d’une première dans l’histoire de l’équipe, me glisse à l’oreille mon collègue Jonathan Bernier. Ça nous fait une belle jambe pour la fin de semaine de la Saint-Jean.

Doit-on en rire ou en pleurer? La teneur des courriels que je reçois à cet effet est empreinte de colère. Les gens sont frustrés et déçus.

On peut toujours dire que seulement 9 des 14 joueurs repêchés dans la Ligue junior majeur du Québec sont québécois. Mais ça n’excuse pas le Canadien.

Le joueur de centre Antoine Morand était disponible en deuxième ronde, mais le Tricolore lui a préféré le défenseur Josh Brook et le centre Joni Ikonen.

On a beau dire que Trevor Timmins et ses recruteurs en savent plus que nous sur un joueur, l’absence de talents québécois parmi les joueurs repêchés en fin de semaine est une aberration.