«Le parfait exemple de la francophonie canadienne»

Quand les organisateurs de Constellation francophone ont eu besoin de porte-­parole pour promouvoir cette série de six concerts organisés pour tisser des liens entre les gens qui parlent français au Canada, le choix du couple Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau s’est imposé de lui-même.

En plus d’avoir déjà été sélectionnés pour prendre part au concert qui se tiendra au parc de la Francophonie de Québec, le 24 juin, les chanteurs incarnent à merveille la diversité française au Canada: elle est québécoise, il est acadien et ils s’aiment.

«La fille de Granby avec le gars du ­Nouveau-Brunswick qui est né en ­Ontario, c’est le parfait exemple de ce que peut ­représenter une francophonie pancanadienne», dit Breau, qui revient d’ailleurs d’un voyage de quelques mois d’un océan à l’autre à la rencontre d’auteurs-compositeurs-­interprètes canadiens pour les besoins d’une émission.

«Pour cette raison, ça me parle beaucoup. Et ça me parle aussi en raison de ma réalité de francophone dans un Nouveau-Brunswick bilingue. Dans le cas de Marie-Ève, elle a une réalité différente comme Québécoise.»

«Au Québec, on attache vite le mot politique quand on parle du français et ça m’interpelle moins, ça me fait reculer. Mais je vis avec ma langue française, je fais des shows et je fais des albums. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas chanter en anglais, j’aime ça. Mais je suis fière de ma francophonie», précise la chanteuse.

Se passer la puck

En plus de la capitale, les villes de Dieppe, Ottawa, Toronto, Whitehorse et Winnipeg recevront des concerts où 400 artistes francophones de toutes les provinces se retrouveront sur scène.

À Québec, où ce projet financé par des fonds fédéraux a été comparé à une deuxième Saint-Jean Baptiste, on pourra voir Alexandre ­Désilets, Marjo, Marie-Josée Lord, Florent Vollant, Mara Tremblay, Paul Daraîche, Yves Lambert et plusieurs autres.

«On va toucher à plein de styles musicaux, du country au rap au pop. Le metteur en scène Jean-François Blais a mis sur pied un concert vraiment unique dans lequel il y aura des rencontres. Ce ne sera pas chacun vient faire sa petite chanson à son tour. On va se passer la puck», lance Marie-Ève Janvier en prenant soin de puiser dans le dictionnaire de nos ­expressions canadiennes les plus chères.

«Je pense qu’il va y avoir de l’émotion parce qu’il va y avoir de la fierté. On va rendre le français sexy», conclut son amoureux.