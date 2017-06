Le Québec hors frontières

Nous accueillons généreusement sur nos ondes des émissions venues d’ailleurs. Mais en cette ère d’ouverture des frontières, de démocratisation des moyens de production et de diversité à un clic, il est essentiel de célébrer la créativité et la détermination des artistes de chez nous. Grâce à des formats comme Un gars, une fille ou Les gags Juste pour rire, le Québec tend à se faire de mieux en mieux connaître à l’échelle internationale télévisuelle. À l’occasion de la St-Jean, voici quelques productions québécoises qui ont su attirer l’attention hors de nos frontières, à coup d’investissements, d’audace et de talent.

LOL :-) — Chine

Photo courtoisie

On peut dire que Réal Bossé, Sylvie Moreau, Martin Drainville, Julie Ménard et Antoine Vézina sont des vedettes internationales puisque ce format de Quebecomm est un véritable succès vendu en ready-to-air (prêt à diffuser) dans près d’une centaine de territoires. L’Italie, la Grèce, la Finlande, le Brésil, le Liban, la Thaïlande ou le Kenya ne sont que quelques-uns des pays qui ont craqué pour ses sketches humoristiques sans paroles. L’entreprise propose aussi désormais une version chinoise, ­adaptée pour le public asiatique. Une porte d’entrée sans précédent sur un potentiel d’un milliard de téléspectateurs.

Les Parent — Pologne

Photo courtoisie

Si Les Parent ont éteint les caméras chez nous, ils poursuivent leur vie en Espagne, en Grèce, en Israël, en Turquie, en Slovaquie, en Russie et en France, où le format d’Attraction images a séduit, ces vignettes familiales rassembleuses reflétant bien la dynamique de nombreuses sociétés actuelles. La série Les Parent, créée par Jacques Davidts, a connu huit saisons fantastiques sur les ondes de Radio-Canada. Toutefois, en Pologne, on ne peut s’en séparer, si bien que les Polonais en sont à leur 10e saison développée de concert avec l’auteur.

Les beaux malaises — France

Photo courtoisie

L’année dernière, quatre émissions des Beaux malaises ont été tournées en France pour la chaîne M6 avec Franck Dubosc. La comédie de Martin Matte produite par Encore télévision, suscite actuellement beaucoup d’intérêt puisque l’Italie, l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse et les États-Unis ont tous acquis une option pour en faire l’adaptation.

19-2 — États-Unis

Photo courtoisie

Sphère Média réussit depuis quelques années à offrir ses productions au Canada anglais. Ce fut le cas de Nouvelle adresse, des Hauts et des bas de Sophie Paquin et de 19-2, qui y connaît un grand succès, prolongeant même la durée de vie de la série puisque 19-Two en est à sa 4e saison. En plus de briller sur Bravo et CTV, la série peut être vue aux États-Unis en vidéo par abonnement.

Mensonges — Allemagne

Photo courtoisie

Cette excellente série policière de Gilles Desjardins produite par Sovimage en collaboration avec Québecor Contenu, et dont on tourne la 4e saison pour addikTV plaît aux Allemands, dont l’adaptation est présentée sur la chaîne ZDF. Sûrement le début d’une grande conquête.

Victor Lessard — États-Unis

Photo courtoisie

Pixcom travaille activement auprès de diffuseurs canadiens et américains pour mettre de l’avant des propriétés intellectuelles développées chez nous. Présentée récemment à Banff où elle a été élue Meilleure série, Victor Lessard fait actuellement l’objet de sérieuses négociations avec nos voisins du sud.

Pour Sarah — Pologne

Photo courtoisie

Il n’y a pas qu’au Québec où les accidents de la route font beaucoup de jeunes victimes. Pour Sarah, qui ­raconte le destin percutant d’une jeune adulte après un soir de party, suscite beaucoup d’intérêt sur les marchés internationaux. La version originale a été vendue à la Pologne, la France en prépare une adaptation et les États-Unis auraient aussi un intérêt pour la série.

Le Clan — États-Unis

Photo courtoisie

Cette série de très grande qualité écrite par Joanne Arseneau et coproduite par Casablanca a ­peiné à trouver son public lors de sa ­diffusion dans une case plutôt ingrate. On y suit un ex-criminel ayant agi comme ­délateur contre sa propre famille avant de devenir un homme et un père respecté impliqué dans sa ­municipalité. Jusqu’au jour où son père et ses frères sortent de prison. Le clan a récemment été acquis par ITV Studios à Los Angeles et ­Christina Wayne (Breaking Bad, Mad Men) devrait être chargée d’un pilote.

Boomerang — Angleterre

Photo courtoisie

Autre sujet contemporain: le retour à la maison familiale à l’âge adulte. ­Ainsi, une option d’adaptation ­serait sur la table pour Boomerang en France et aux États-Unis et Encore ­Télévision serait en pleine négociation avec ­l’Angleterre où Catherine-Anne ­Toupin, muse et instigatrice de la comédie, a vu l’une de ses pièces encensée.

Les Chefs — Russie

Photo courtoisie

Alors que Les chefs s’apprêtent à remettre leurs tabliers et à reprendre du service à Radio-Canada en juillet, la Russie craque complètement sur notre gastronomie et nos produits locaux. Le format d’Attraction Images y est présenté intégralement, preuve que la cuisine rassemble et bénéficie d’un engouement quasi mondial.

Like-moi — Allemagne

Photo courtoisie

L’auteur Marc Brunet et la productrice Josée Fortier sont allés récemment à Cologne pour rencontrer les acteurs prenant part à Like Uns, la version allemande de la délirante émission à sketches. La maison de production Zone 3 aurait vendu 32 sketches, dont les fameux Ich nehme Jonathan (Je choisis Jonathan).

J’aurais donc dû, docteur! — Europe

Photo courtoisie

S’il y a un sujet rassembleur, c’est bien la santé. Cette série documentaire­­­ que Pixcom a produite pour Canal vie suscite actuellement beaucoup d’intérêt en Europe. L’Italie et la Pologne en ont acquis les droits et d’autres territoires devraient se ­manifester sous peu. Notons que ­des négociations sont aussi entreprises pour Histoires de cours avec les États-Unis.

Les recettes pompettes — Suède

Photo courtoisie

Éric Salvail a eu du flair en ­exploitant un segment à succès d’En mode Salvail pour en développer un concept franchement divertissant. D’abord adapté en France, non sans créer une certaine controverse, le format a aussi été acquis par la Suède. C’est l’entreprise Nice Entertainment Group qui en a fait l’achat, ouvrant ainsi la porte à plusieurs pays à trinquer à la vie de ses invités. Shooter!

Occupation double — France

Photo courtoisie

Avant de reprendre du service cet automne à V dans une nouvelle mouture, Occupation double a connu un succès phénoménal pendant 10 saisons à TVA. Et c’est un concept 100 % québécois. Créée initialement par Éric Salvail, Nathalie Laberge et Jean-Marc Létourneau, et produite par les Productions J, la populaire téléréalité a récemment été acquise, avec la collaboration de Média Ranch, par Endemol France, groupe derrière les formats originaux de Star Académie et des Enfants de la télé.