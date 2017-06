Michel Tremblay, 75 ans et toujours inspiré

Alors qu’il fête ses 75 ans, l’auteur et dramaturge Michel Tremblay est toujours aussi inspiré, lui qui fera notamment paraître un nouveau roman en novembre.

De nombreux convives étaient rassemblés dimanche après-midi au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal, pour souligner l’homme et sa carrière. Ils ont eu droit à une représentation spéciale de la pièce «Demain matin, Montréal m’attend», présentée au TNM cet été et écrite par le Montréalais.

Après toutes ces années à raconter la métropole et ses résidents, l’auteur ne compte pas arrêter. «J’ai toujours dit que le jour où je n’aurais plus rien à dire, j’aurais l’honnêteté de me taire, a-t-il résumé. Tant que je penserai avoir des choses à dire, je vais continuer à travailler.»

Et de l’inspiration, il n’en manque pas. «J’ai un livre qui sort en novembre, donc jusque-là, ça va! L’année prochaine, on ne sait pas!», a-t-il confié en rigolant.

Lors du défilé de la Fête nationale à Montréal, qui a eu lieu samedi, un personnage à son effigie se promenait dans les rues, accompagné des personnages de sa célébrissime pièce «Les Belles-Soeurs». Une idée qui l’a touché, a-t-il admis.

«Quand ils m’ont téléphoné pour me parler de ça, j’ai failli refuser. Ensuite, quand ils m’ont dit qu’il y aurait un char allégorique avec les «Belles-sœurs», je me suis dit que ça valait la peine, alors j’ai accepté.»

Une nouvelle édition de neuf de ses romans réunis en un seul livre paraîtra mercredi en librairie. Une brique de 1402 pages, que l’auteur avait d’ailleurs à la main dimanche et qu’il ne lâchait pas!