Prédire l’imprévisible

CHICAGO | La scène était belle à voir, hier matin. Evan Barratt, un joueur de centre provenant de l’équipe américaine des 18 ans, pleurait à chaudes larmes sous les applaudissements et les cris de sa famille pendant qu’il descendait vers le plancher du United Center. À son arrivée, un représentant des Blackhawks de Chicago lui a remis un chandail qu’il a revêtu avec émotion.

Le jeune homme venait d’être repêché du 90e rang de la séance de repêchage de la Ligue nationale de hockey, c’est-à-dire en troisième ronde.

Il en est ainsi pour les 216 autres joueurs qui ont été repêchés en fin de semaine. Pour plusieurs d’entre eux, le chandail qu’ils ont endossé avec grand bonheur devant parents et amis deviendra un souvenir qu’ils n’auront porté qu’une fois.

«Mais je ne sais pas si une volonté existe en ce sens. Vous ne parlez pas à la bonne personne. Par contre, je ne sais pas si on peut retourner en arrière. On perdrait pratiquement une année de repêchage si on décidait d’aller de l’avant avec une telle formule.»