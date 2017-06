Prix Gémeaux: 10 séries à rattraper

Les 32es Prix Gémeaux auront lieu le 17 septembre, ce qui vous laisse un peu moins de 3 mois pour mettre à jour votre carnet télé, vider votre enregistreur numérique et rattraper tout le retard que vous avez accumulé durant la dernière année. Voici 10 titres que vous devez absolument visionner pour éviter d’être perdu durant la grand-messe télévisuelle.

1. Les pays d’en haut

Avec 16 nominations, la 2e saison des Pays d’en haut domine outrageusement le palmarès des productions les plus citées cette année. Le drame d’époque, qui vient d’être renouvelé pour les troisième et quatrième saisons, revêt le statut de favori en 2017. La suite des aventures de ­Séraphin, Donalda et compagnie sont offerts en DVD (depuis le 9 mai) et sur ICI Tou.tv Extra.

2. Lâcher prise

Série chouchou des critiques diffusée cet hiver à ICI Radio-Canada Télé, Lâcher prise a pris la place des Beaux malaises comme comédie la plus mentionnée. Avec 12 nominations, il est fort à parier que l’offrande d’Isabelle Langlois mettant en vedette Sophie Cadieux et Sylvie Léonard repartira avec plusieurs prix. À voir sur ICI Tou.tv Extra.

3. Unité 9

Vous ne faites pas partie des 2 millions de téléspectateurs qui ont regardé la 5e saison du drame carcéral de Danielle Trottier cette année? On vous suggère fortement de combler votre retard en allant faire un petit tour sur ICI Tou.tv Extra, parce qu’avec des présences dans plusieurs catégories majeures, dont celles de Meilleure série dramatique annuelle et Meilleur premier rôle féminin pour Guylaine Tremblay, Unité 9 demeure un incontournable. Ces 24 derniers épisodes sont également offerts en DVD depuis mai.

4. Feux

Notre petit doigt nous dit que Feux sera difficile à battre dans chacune des neuf catégories où elle voit apparaître son nom. Voilà pourquoi vous devez absolument visionner les 10 épisodes à fleur de peau qui composent sa seule et unique saison. Vous n’êtes pas abonné à ICI Tou.tv Extra? Pas de problème. La série est également disponible en DVD depuis décembre.

5. L’imposteur

Personne ne vous a encore gâché la fin de L’imposteur en vous révélant les rebondissements du dernier épisode? Considérez-vous comme chanceux. Et sans perdre une seule seconde de plus, précipitez-vous sur Club illico pour regarder Marc-­André Grondin tenter de mener une double vie dans cette série merveilleusement bien ficelée d’Annie Piérard, Bernard ­Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau. Avec neuf nominations, vous seriez fou de vous en passer.

6. Boomerang

Grâce à huit nominations, Boomerang fait encore sentir sa présence aux prix Gémeaux cette année. La réjouissante comédie mettant en vedette le couple Antoine Bertrand-Catherine-Anne Toupin est offerte en rattrapage aux abonnés du Club illico. La deuxième saison devrait paraître en DVD au mois d’août.

7. Au secours de Béatrice

Avec sept nominations, Au secours de Béatrice tentera de faire la vie dure à Unité 9, chose qu’elle n’avait pas vraiment réussi à faire l’automne dernier. Sa faible moyenne au bâton aux Gémeaux ne devrait pas vous dissuader de regarder sa plus récente saison qui, selon toute vraisemblance, sortira en DVD à la fin du mois d’août. Sinon, Club illico pourrait vous être utile.

8. Ruptures

Nous n’avons pas été les seuls à aimer la deuxième saison de Ruptures, puisque l’Académie lui a décerné sept nominations. La série d’Isabelle Pelletier et Daniel ­Thibault devrait se faire damer le pion par Feux dans plusieurs catégories, mais n’empêche. Les aventures d’Ariane Beaumont (Mélissa Désormeaux-Poulin) continuent de valoir le détour, en DVD ou sur ICI Tou.tv Extra.

9. Trop

Disponible exclusivement en ligne sur Véro.tv, Trop pourrait surprendre du côté des comédies. La série mettant en vedette Évelyne Brochu et Virginie Fortin, qui débarquera à ICI Radio-Canada Télé cet automne, regorge de qualités qui vous accrocheront un sourire au visage.

10. L’heure bleue

Bonne nouvelle à tous ceux qui n’ont jamais pris le temps de s’asseoir devant cette nouvelle série dramatique d’Anne Boyer et Michel D’Astous: vous n’avez que 12 épisodes à recouvrer. Du temps bien investi, car Céline Bonnier pourrait donner du fil à retordre à Guylaine Tremblay (Unité 9) du côté du Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle. À rattraper sur Club illico.