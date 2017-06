Tendances collations

L’Expo Sweet&Snacks, qui se tenait à Chicago en mai dernier, révélait les dernières tendances dans le domaine des friandises sucrées, mais également des collations. À l’instar des Américains, les Canadiens adorent les collations entre les repas. De ce côté, le marché est en pleine expansion, tant les collations sucrées que salées. Cap sur les trouvailles qui illustrent bien six tendances snacking en 2017.

1. Les croustilles

Les croustilles s’affichant santé invitent à la déculpabilisation. Elles sont constituées de maïs éclaté (smart pop), de noix de coco épicé, de quinoa (Skinny quinoa sticks), de patate douce, de pois chiches (Hippeas), de fèves noires (BeanCrisps) ou encore de graines de chia. Si certaines contiennent réellement plus de protéines et moins de gras, d’autres sont offertes en sachet de 100 calories. ce qui invite à la modération! Les croustilles de fruits (pommes, poires) sans sucre ajouté représentent aussi une alternative.

La compagnie montréalaise Hungry Buddha a remporté un prix innovation pour ses croustilles de coco ­probiotiques au chocolat.

2. Les bonbons fruités

Les Gummy bears sont proposés à base de vrai jus de fruits et contiennent même des super ingrédients (comme le ­curcuma et le ­brocoli). D’autres collations fruitées sont faites de purée ou de pulpe de fruits, additionnées de fibres (inuline). ­Plusieurs sont même certifiés biologiques.

3. Les snacks protéinés

L’eau protéinée (Protein water) qui apporte 15 grammes de protéines par bouteille pour seulement 70 calories s’inscrit dans la tendance des régimes protéinés. Les biscuits, muffins et préparations pour smoothies avec plus de 20 grammes de protéines sont aussi populaires, notamment chez les adeptes de régimes et les amateurs de CrossFit et de Fitness.

Le sandwich sans pain (2 tranches de fromage jaune pour une tranche de salami!) vendu sous la marque CheeseWich apporte quand même 290 calories, 25 g de gras et 30 % de l’apport maximal en sodium. Son contenu en protéines (16 grammes) peut toutefois en charmer certains.

Le Jerky (viande séchée) semble beaucoup plus populaire sur le marché américain qu’ici. Les bâtonnets de viandes séchées ­s’affichent maintenant sans gluten, fait de viandes sans ­antibiotiques et sans hormones, sans nitrites et marient même viande et légumineuses (fèves noires). On trouve aussi des formats pour enfants, qui apportent 4 grammes de protéines par portion. Ces snacks Mates Kidz, faits de dindes élevées en liberté,visent sans doute le marché des amateurs de ficello.

Chez Farmer’s Pantry, on offre des snacks à base de protéines et légumes (même un steak-frites) déshydratés et croquants à souhait. L’équivalent d’un repas en un snack à consommer sur le pouce!

4. Les noix

Elles sont toujours tendance. On vante notamment leur richesse en protéines, en fibres et en vitamine E. Leurs saveurs invitent à l’exotisme (citron Meyer et romarin, piment de Cayenne, poivre et cari, bacon et fromage bleu, etc.). Les pistaches, qu’on consomme peu ici, ont la cote. On retrouve même des barres de pistaches et dattes.

5. Les collations salées

Les amateurs de snacks salés apprécieront ­aussi les cornichons ou les ­olives vendus en portions individuelles. On trouve même un rafraîchissant popsicle au goût de cornichons. ­Dépourvu de calories, il apporte des électrolytes (sodium et potassium). ­Parfait après l’effort!

Les barres tendres ­s’immiscent aussi ­tranquillement vers la tendance salée. Moins sucrées que les barres auxquelles nous sommes habitués, elles sont plus intéressantes comme collation.

Les collations à base ­d’algues, originaires de Corée, du Japon ou de Chine, arrivent aussi sur le marché. Faible en glucides et en calories, les craquelins d’algues se vendent aromatisés (BBQ par exemple). Les amateurs de sushis apprécieront sans doute!

6. Curiosités

Parmi les tendances qui s’affichaient dans le domaine du bonbon, les candy sushi offrent un visuel intéressant, bien que nous sommes loin de la valeur nutritive du réel sushi. Les Jelly beans à saveur de beignes Krispy Kreme ont aussi ­suscité la curiosité des visiteurs. Au kiosque du Québec, c’est assurément Millennials Foods Inc., une compagnie ­établie à Amos, qui a attiré le plus l’attention avec ses produits Bubble tea Go et mubbles. Le thé perlé, offert en sept saveurs, permet de concocter, à la ­maison, des boissons ­originales et festives. Gageons que cette compagnie exportera sur ­plusieurs marchés ­internationaux sous peu!