FAUCHER, Thérèse



Au centre St-Antoine de Padoue, le 21 juin 2017, à l'âge de 94 ans, est décédée Thérèse Faucher, épouse de feu Arthur Cadieux et mère de Louise.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Lise), Normand (Christiane), Jean (Maryline), Claire (Guy), Denis (Claudine), ses 7 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants, ses soeurs, Andréa, Monique, Denise (Gérard), son frère Pierre (Madelaine), ses belles-soeurs, Rose, Florence, Carmen et Gisèle, son beau-frère Noël, cousins, cousines, neveux et nièces, parent et amis.La famille recevra vos marques de sympathie mardi le 27 juin 2017 de 19h à 22h et mercredi dès midi, à la:Les funérailles auront lieu mercredi le 28 juin 2017 à 14h en l'église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu.