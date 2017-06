6 détails croustillants que nous savons sur le weekend surprise pour les 40 ans de Martin Juneau

Le célèbre chef Martin Juneau célébrait ce weekend son 40e anniversaire.

Le compagnon de vie de l’animatrice Valérie Roberts a vécu une véritable fin de semaine de débandade accompagné de ses plus fidèles amis et de quelques membres de sa famille.

Après une longue recherche, voici ce que l'équipe d'enquête du Sac de chip a réussit a apprendre sur le weekend surprise pour l'anniversaire de Martin Juneau.

1. Le weekend avait lieu...

Negan boit du Pet Nat @martin_juneau #petnat #naturalwine #vinnature #2naturkinder #silvaner #franconia Une publication partagée par Ward & associés (@wardetassocies) le 23 Juin 2017 à 18h54 PDT

Au Fiddler Lakes Resort dans les Milles-Isles.

2. Valérie Roberts avait tout planifié

Ah l’amour!

3. Ils ont bu du vin (nature)

Un quarantième de beau weekend! #ChaletLife Une publication partagée par Martin Juneau (@martin_juneau) le 25 Juin 2017 à 7h37 PDT

Coup de théâtre.

4. Ils ont mangé du saumon cuit sur le barbecue

#40 #chalet #bonnefête Une publication partagée par Francis Duval (@f_duval) le 24 Juin 2017 à 21h16 PDT

C’est ce que nous apprenons dans les commentaires sous une des nombreuses publications Instagram du weekend.

5. La progéniture était de la partie

Les filles de Martin et les enfants des convives étaient sur place pour que le party lève encore plus!

6. Ils ont pris des selfies

Tellement bonne fête murt juneau ❤️🍾👏🏻 Une publication partagée par Sandra Côté (@sanco1974) le 24 Juin 2017 à 17h49 PDT

On est en 2017. No party without a selfie. Bon.

Tout un weekend! Bonne fête Martin!