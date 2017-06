ST-PIERRE BLANCHETTE

Lucienne



À Drummondville, le 20 juin 2017, est décédée à l’âge de, Mme Lucienne Blanchette, épouse de feu M. Félicien St-Pierre, demeurant à Drummondville.Mme Blanchette St-Pierre laisse dans le deuil ses enfants: Marcelline, Louise (feu Wilfrid Méthot), Michel (Carmen Mondou), Marguerite (feu Lucien Corcos), Marc (Françoise Turcotte), feu François, Suzanne, Daniel (Danielle Tremblay), Claude (feu Louise Théberge) et Luc, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Estelle Blanchette, sa belle-soeur Mathilda Blanchette, ses neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Mme Blanchette St-Pierre repose au:4430, RUE PRINCIPALESAINT-CYRILLE-DE-WENDOVERTél. 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. 819-477-4289 www.yveshoule.comHeures d’accueil: le mardi 27 juin de 17h à 21h et le mercredi 28 juin dès 9h. Les funérailles auront lieu le mercredi 28 juin à 11h en l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Inhumation au cimetière paroissial.Des dons à la Fondation René-Verrier seraient appréciés.