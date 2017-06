THIFFEAULT, Jean-Marc



À Laval, le 20 juin 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Marc Thiffeault.Il laisse dans le deuil ses enfants Marco (Isabelle), Yvan (Jocelyne), Nathalie, Marc-André (Mélanie), ses petits-enfants Michaël, Noémie, Émily, Yann et Olivier, la mère de ses enfants Mme Hélène Lacroix et Mme Andrée Vallières, sa soeur Pauline, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis notamment son amie Lise.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juin de 14h à 16h30 au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une réunion de prière aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.