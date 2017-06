Bernier ne veut pas que ça se termine

Pour Patrice Bernier, ce match en territoire torontois a une saveur particulière parce que ça sera théoriquement son dernier match de coupe dans un maillot bleu-blanc-noir.

«On sait qu’il y a une possibilité d’aller chercher une coupe», a mentionné le capitaine.

Pour lui, c’est un match sans lendemain que l’équipe ne doit pas échapper.

«C’est une finale, il n’y a pas de lendemain et c’est surtout ce qu’il faut revenir.

«Il faut se rappeler qu’on est allé en Ligue des champions à cause du Championnat canadien.»

C’est spécial

Aux yeux du vétéran de 37 ans, c’est le genre de match particulier qui peut donner une nouvelle trajectoire à une saison.

«Il y a toujours quelque chose de spécial à remporter une coupe, ça peut être un stimulant pour le reste de la saison.

«Ça peut nous aider à prendre un capital de confiance pour les matchs de ligue.»

C’est aussi une rencontre toute particulière pour Maxime Crépeau, qui a vu peu d’action cette année.

«Ma saison, c’est le Championnat canadien. C’est très important sur le plan personnel, mais je n’en fais pas un gros plat.»

Des chances

Bernier dégage une certaine confiance et croit aux chances de l’Impact de causer la surprise au BMO Field.

«Sur le plan offensif [lors du premier match] on a créé beaucoup de chances, il faut juste être plus adroits et efficaces parce que si on avait marqué plusieurs buts, on aurait une meilleure avance.

«On les a mis sur les talons, ce qui nous a aidés, mais il ne faut pas s’ouvrir parce qu’ils ont eu de bonnes chances en fin de match. Sachant qu’on a créé des chances dans le premier match, je suis confiant qu’on va en créer d’autres.»

Le capitaine a cependant insisté sur l’importance de demeurer prudent.

«Il ne faut pas que ça devienne une rencontre d’athlétisme où il y a beaucoup de va-et-vient sur le terrain parce qu’ils ont des joueurs de la même qualité que les nôtres qui peuvent faire la différence.»