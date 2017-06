THIBAULT, Jean-Marie



À Laval, le 21 juin 2017, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Marie Thibault, époux de feu Mme Jeanne d’Arc Ranger et père de feu Gilbert.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Françoise), Francine (Pierre), Michel, Louise, Madeleine, Raymond (Nathalie) et Gaétan (Nathalie), ses petits-enfants, arrière-petites-filles, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 27 juin de 14h à 17h et 19h à 21h et mercredi dès 10h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le mercredi 28 juin à 13h en l’église St-Elzéar, 16, boul St-Elzéar, Laval.