Hockey féminin : Canada et États-Unis ont rendez-vous au Centre Vidéotron

Québec vibrera au rythme du hockey féminin, à l’automne prochain. À quelques mois de l’ouverture des Jeux de PyeongChang, l’équipe canadienne de hockey féminin débarquera au Centre Vidéotron le 22 octobre pour une rencontre préparatoire face aux États-Unis, ses éternelles rivales, a appris Le Journal.



L’annonce officielle de la venue de Marie-Philip Poulin et sa bande pour la première fois dans la Vieille Capitale aura lieu jeudi, en conférence de presse. Le match s’inscrira dans une série d’activités tenues en marge du championnat national féminin des moins de 18 ans qui s’installera au pavillon de la Jeunesse du 1er au 5 novembre 2017.



Le projet de présenter un match regroupant les deux puissances mondiales du sport au Centre Vidéotron était sur la table depuis septembre dernier. Le comité organisateur, formé par les Titans de Limoilou et l’Association de hockey mineur féminin de la Capitale-Nationale, avait alors ouvertement évoqué cette possibilité.



«J’ai disputé des matchs à Montréal, mais ce serait très spécial de jouer près d’où je viens, avec la famille et les amis. Il n’y a jamais meilleur feeling que de représenter le Canada près de chez toi. Pour les filles, de sortir un peu plus, d’aller dans un endroit un peu plus francophone, ce serait le fun qu’elles puissent l’expérimenter», avait réagi la hockeyeuse de Beauceville en septembre.



La rencontre servira de préparation pour les deux pays en prévision des Jeux olympiques alors qu’elle figurera au calendrier de duels hors-concours entre les deux équipes qui sera dévoilé ultérieurement. Il y a trois ans, les filles s’étaient rendues à Boisbriand pour cette série de matchs en marge des Jeux de Sotchi.

La rivalité sur la glace entre Canadiennes et Américaines a donné lieu à de grands affrontements au fil des ans. Si le Canada s’est imposé aux deux dernières olympiades aux dépens des joueuses de Team USA, ces dernières ont répliqué avec quatre titres consécutifs au Championnat du monde, dont leur plus récent en avril.



Joueuses locales en action



Si Poulin et double médaillée d’or olympique, sera le point de mire pour les représentantes de l’unifolié, trois autres Québécoises formeront l’effectif de l’équipe locale, soit la gardienne Ann-Renée Desbiens (La Malbaie), la défenseure Lauriane Rougeau (Pointe-Claire) et l’attaquante Mélodie Daoust (Valleyfield). Les quatre filles ont toutes été sélectionnées pour la centralisation de la formation olympique, à Calgary, à partir du mois d’août.



Elles seront 28 joueuses à lutter pour l’une des 23 places disponibles pour la Corée du Sud. Rougeau et Daoust ont remporté l’or à Sotchi en compagnie de Poulin. Quant à Desbiens, elle tentera d’endosser le chandail à la feuille d’érable sous les anneaux pour la première fois.



La cerbère de 23 ans a décroché le titre de joueuse par excellence du hockey universitaire américain (NCAA) à sa dernière saison avec les Badgers du Wisconsin, menant notamment le circuit au chapitre du pourcentage d’arrêts (,963) et des blanchissages (15). Ses 55 jeux blancs en carrière constituent d’ailleurs un record de la NCAA.



Match universitaire

Deux équipes universitaires du RSÉQ se retrouveront aussi à Québec en marge de ces festivités, selon nos sources.

Sur le site du RSÉQ, on peut voir que le match en après-midi du 29 octobre entre Montréal et Concordia se déroulera dans un endroit à déterminer, date qui coïncide avec l’horaire du comité organisateur.