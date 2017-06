La mauvaise blague de Johnny Depp

NOT MY PRESIDENT ? VRAIMENT ?

C’est quand même fou. Les artistes bien pensants sont toujours en train de prêcher la tolérance, de dénoncer l’intimidation, de chanter Imagine en se tenant la main quand la planète est à feu et à sang. Ils disent toujours qu’il faut répondre à la haine par l’amour et répondre à la guerre par une chanson. All you need is love... sauf avec leurs ennemis idéologiques. Ceux-là, ils peuvent crever la bouche ouverte.