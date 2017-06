Laval craint de devoir payer 25 M$ de plus sur trois ans

Les citoyens de Laval pourraient devoir payer 25 millions $ de plus pour les trois prochaines années afin de financer les transports collectifs.

À quelques jours de la première réunion du conseil d’administration de la nouvelle structure de gestion du transport de la région de Montréal, le maire Marc Demers lance un cri d’alarme.

« La proposition de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) remet en cause la méthode de calcul qui faisait consensus depuis 2010.

« Pour les Lavallois, ça signifie un coût supplémentaire de 25 millions $ sur trois ans, puis 10 millions $ de plus par an à compter de 2021 », s’insurge M. Demers.

Le désaccord du maire de Laval est d’autant plus grand que cette hausse ne s’accompagne pas d’une amélioration des services.

Déception

L’élu fait également valoir que ses citoyens paient déjà plus cher pour le transport que les Montréalais.

« Nous sommes déçus parce que le gouvernement a annoncé un investissement d’un milliard de dollars sur cinq ans dans les transports collectifs et au lieu de faire baisser notre facture, ça l’a fait monter », se désole le maire qui fait remarquer que la facture de Montréal va de son côté bien baisser.

Interrogé sur ce changement de calcul, l’ARTM a répondu par courriel que « la contribution municipale [...] est établie au prorata de leur utilisation par les résidents de chaque municipalité ».

La nouvelle structure de transport assure également que la politique de financement sera mise en place de façon progressive avec des hausses limitées en 2019 et 2020 à 0,2 % de la charge fiscale des municipalités.

Lettre cosignée

M. Demers a révélé avoir cosigné en mai une lettre avec la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, pour faire part de leurs inquiétudes au ministre des Transports, Laurent Lessard. Depuis, pas de réponse.

« Québec vient de lancer une nouvelle entité qui a pour but de mieux servir l’ensemble de la clientèle ; or, on a là un problème d’équité, soutient le maire. Le gouvernement provincial doit agir pour faire partir cette nouvelle structure sur un bon pied. »

Le conseil d’administration de l’ARTM – auquel siègent notamment les maires de Laval, Longueuil et Montréal – se réunira pour la première fois jeudi prochain. Il devra notamment adopter la politique de financement.