Le monde du football universitaire en deuil

L’ancien porteur de ballon des X-Men de l’Université St-Francis-Xavier Ashton Dickson a été assassiné lundi, à Ottawa.

L’athlète de 25 ans a été abattu par balles. L’événement se serait déroulé à proximité d’un bar du centre-ville d’Ottawa.

Dickson a disputé sa dernière saison universitaire en 2015 et il avait été finaliste pour l’obtention du trophée Hec Crighton remis au meilleur joueur au pays. Il détient également le record pour le plus grand nombre de verges obtenues par la course dans l’histoire du programme.

«Nous sommes extrêmement tristes et nous souhaitons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Ashton», a mentionné le département sportif de son ancienne université par l’entremise de son compte Twitter.