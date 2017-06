Ode aux camps de jour

Fin de l’année scolaire 2009. Mon ami Max a une réunion de terrain de jeux après l’école. Je lui demande s’il peut s’informer pour m’avoir une job. J’étais tanné de tourner des boulettes au «McDo».

«Ouais, pas de trouble!»

Deux semaines plus tard, je commençais à travailler dans ce qui allait être la plus belle expérience professionnelle de ma jeune vie. J’allais être animateur dans un camp de jour.

Wow, mon rêve de jeunesse! Je ne sais pas pourquoi, j’avais toujours envié ceux qui y travaillaient.

La rentrée

La première journée est souvent catastrophique.

Des cris et des pleurs pour les plus jeunes. Pour plusieurs, c’est la première fois qu’ils sont en contact avec un si grand nombre d’enfants. C’est épeurant. Les parents, visiblement inquiets, ont quand même le courage de laisser leur «perle» dans un environnement qui a l’air d’un zoo au premier coup d’œil.

Ensuite, il y a ceux qui ont environ 7, 8 ans. Un peu turbulents si tu les laisses aller, mais, en général, ils écoutent et veulent juste... jouer. Après la première journée, t’es leur meilleur ami.

Il y a aussi les plus vieux. Ce sont les habitués de la place. Ils sont venus en «bike». Ils sont beaucoup trop «cools» pour être encore là, mais ça fait six ans qu’ils chantent tes maudites chansons alors... tu les comprends.

Eux, ils ne parlent pas beaucoup au début, mais à 10,11 ou 12 ans, ce n’est pas trop long que tu sais qu’ils ont «appris à manifester leur désaccord».

(Je caricature et je généralise, vous l’aurez compris.)

«Ark, Rocky, on n’a pas 4 ans», me dit l’un d’entre eux après que j’aie suggéré le jeu Lapin-Tortue à la blague.

«JE SAIS. CAPOTEZ PAS.»

Rocky... c’était mon nom de camp. Tous les jeunes m’appelaient par ce nom-là. Pourquoi? Aucune idée, c’est comme ça. Le plus drôle là-dedans, c’est que je n’ai jamais regardé les films Rocky. Je me suis senti comme un imposteur durant... sept étés.

Quoi? Oui, sept étés.

J’ai passé sept étés à manger des sandwichs, à demander à «Mathis» de s’asseoir et de jeter ses déchets dans la poubelle quand on dînait. C’était tannant, mais après deux semaines, on s’y fait.

Sept étés à essayer de chanter les mêmes chansons de camp. Sept étés à échouer lamentablement...

Sept étés avec un nouveau groupe de jeunes tous les ans. Sept étés à apprendre de chacun d’entre eux. Patience, écoute et débrouillardise, trois choses qui me serviront toute ma vie.

Sept étés à être avec une gang d’animateurs. Sept étés à me faire des amis pour la vie parmi cette gang-là.

Sept étés à déconner.

D’ailleurs, je présente mes excuses à tous les visages qui ont fait la rencontre des ballons que je lançais à travers la salle des animateurs sur Where The Hood At? de DMX à 7h du matin. C’était plus fort que moi.

En ce moment, je pense à tous ces animateurs qui concoctent un été du tonnerre aux enfants du Québec.

Un été qui contient 35 jours avec près de 7 heures de jeux à animer par jour. Ouf... Ça c’est 245 heures à planifier et à essayer de faire en sorte que les jeunes s’amusent et passent l’été de leur vie.

Ah oui, j’oubliais, 245 heures pendant lesquelles tu n’as pas le droit d’être plate. Sinon, les jeunes n’embarquent tout simplement pas. Et quand ils n’embarquent pas, l’été est d’une longueur infernale.

Ahhh, mes deux premiers étés, quels doux souvenirs!

Tirer sa révérence

Bientôt, certains entameront leur premier été en tant qu’animateur, d’autres leur dernier (c’est ce qu’ils pensent, du moins).

Après des journées folles, ils diront : «C’était quoi cette journée de malade? Qu’est-ce qu’ils ont mangé ce matin les petits cr****?»

Et il y a ces journées pluvieuses lorsque les enfants sont beaucoup trop énervés pour le petit bout de gymnase qui t’es assigné. Merci aux inventeurs des jeux où l’on est assis en rond.

Pourtant, à la fin de la dernière semaine, en août, plusieurs diront : «Quoi, déjà?»

C’est le signe qu’ils reviendront l’année prochaine et qu’ils ont toujours la flamme.

Il y a des journées plus difficiles que d’autres. C’est certain. Mais on ne regrette aucune seconde passée à inventer des jeux, à se costumer, à faire rire les jeunes, à inventer des «rassemblements», etc. Ces «rassemblements» parfois préparés, mais qui, la plupart du temps, ne l’étaient pas. Ce n’est pas grave. C’est la beauté de la chose, l’improvisation.

Puis, il viendra un moment où quelques-uns diront, après deux, trois, cinq, neuf étés : «Au revoir.»

Ce sera, alors, la fin de cette belle aventure... comme ce fût le cas pour Rocky.

Bon été!