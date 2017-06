Pleins feux sur le talent montréalais

Après quelques jours de répit, c’est au son d’artistes montréalais dont le talent rayonne à l’international que le Quartier des spectacles renouera avec sa vocation festivalière, mercredi soir, lors de la soirée de préouverture de la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal.

Présenté dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la métropole, ce concert-événement gratuit débutera à 17 h avec la présentation d’un spectacle déambulatoire offert par le Urban Science Brass Band, un groupe spécialisé dans les reprises de classiques du hip-hop.

C’est sur la scène Rio Tinto (située à l’angle des rues Jeanne-Mance et Sainte-Catherine), puis sur la scène TD (située sur la place des Festivals) que se poursuivront les festivités en soirée. Voici les artistes qui seront de la partie.

Plants and Animals

Photo d'archives

Dès la sortie de son disque Parc Avenue, en 2008, le trio rock formé par Warren Spicer, Nicolas Basque et Matthew Woodley a remporté du succès à l’extérieur des frontières de la province. Depuis, les musiciens nous ont présenté trois albums, dont le très réussi Waltzed in from the Rumbling, paru il y a un peu plus d’un an. Le disque, enregistré sur une période de trois ans, comprend des petits bijoux, dont No Worries Gonna Find Us et We Were One.

Quand et où ? 17 h, scène Rio Tinto

Milk & Bone

Photo Courtoisie

Avec Milk & Bone, les spectateurs sont invités à se plonger dans un univers où l’on plane au son de rythmes électro-pop et de voix angéliques. Formé des talentueuses Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin, le duo s’est produit aux États-Unis, mais également en Europe grâce aux chansons de son premier album Little Mourning, véritable must pour les amateurs du genre. Chez nous, les musiciennes ont notamment été nommées dans la catégorie Révélation de l’année (groupe) aux Junos, en 2016. Elles travaillent en ce moment sur la création de leur prochain opus.

Quand et où ? 19 h 30, scène TD

Half Moon Run

Photo d'archives

C’est avec les chansons qui composent leur premier album Dark Eyes, paru en 2012, que les musiciens ont pu conquérir la planète et devenir l’un des groupes les plus respectés de sa génération. Tout comme Cœur de pirate, Half Moon Run offrira son seul concert montréalais de l’année sur la place des Festivals (outre les spectacles qu’il offrira avec l’OSM, à l’automne), dans le cadre de ce grand événement de préouverture qui marquera également son tout premier passage au Festival de jazz. On nous promet un concert mémorable.

Quand et où ? 22 h 30, scène TD

The Franklin Electric

Photo Courtoisie

C’est après avoir passé plusieurs mois sur la route, en Amérique du Nord, en Europe et même en Australie, que la formation The Franklin Electric a lancé son deuxième album, Blue Ceilings, en février. La pop-folk du groupe, souvent qualifiée de «captivante», a notamment permis aux musiciens de remplir le Métropolis en avril. Entre deux séjours sur le Vieux-Continent, on imagine qu’ils seront heureux de retrouver la place des Festivals, eux qui ont eu la chance de s’y produire dans le cadre du Festival de jazz en 2015.

Quand et où ? 18 h 20, scène Rio Tinto

Cœur de pirate

Photo d'archives

Après avoir parcouru le Canada, les États-Unis et l’Europe avec les pièces de son plus récent album, Roses, Cœur de pirate profitera de ce grand événement pour présenter son seul et unique concert à Montréal cette année. La chanteuse, qui offrira quelques prestations à travers le pays au cours des semaines à venir, a récemment reçu un billet d’argent (couronnant la vente de plus de 25 000 billets) pour sa tournée au Québec. À ce jour, elle a donné plus de 140 représentations de son spectacle dont la mise en scène est signée Nico Archambault.

Quand et où ? 20 h 50, scène TD