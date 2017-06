«Pour la chaleur, il faudra repasser cette année», dit le météorologue Gilles Brien

Alors que la pluie, les orages et les températures sous les moyennes de saison marquent plusieurs secteurs du Québec en ce début d’été, plusieurs se demandent où est la chaleur?

«Pour la chaleur, il faudra repasser cette année, a affirmé le météorologue Gilles Brien en entrevue à LCN. Les chiffres le confirment, ce n’est pas qu’une impression».

L’expert de la météo a relevé que Montréal a connu 17 journées au-dessus des 30 degrés Celcius, l'an dernier, comparativement à seulement trois en date du lundi 26 juin 2017.

«Ce n’est pas un été qui va passer à l’histoire pour les frais de climatisation, car c’est très frais et, surtout, très pluvieux. C’est ce qui caractérise ce début d’été», a noté M. Brien.

«On n’a pas eu d’accalmie de plus de 48 heures entre deux bandes d’averses depuis le mois d’avril», a-t-il ajouté.

Hiver historique

Le météorologue a également souligné que le Québec a connu un hiver historique. «On a eu beaucoup de verglas, beaucoup de neige et l’hiver s’est terminé avec une nouvelle tempête du siècle, le 15 mars. Ensuite, on est passé en avril avec des inondations monstres qui ont dépassé l’ampleur des inondations du Richelieu, en 2011. Là, on semble un peu payer pour ça», a-t-il poursuivi.

«Il y a eu beaucoup d’eau dans le sol, beaucoup de pluie en avril, mai et même en juin, qui dépasse les moyennes de pluie depuis le début du mois», a ajouté M. Brien.

Toutes ces accumulations d’eau donnent un sol gorgé d’humidité, a-t-il expliqué. Résultat: «Aussitôt que vous avez du soleil, vous fabriquez des nuages et des averses.»

D’ailleurs, avec trois tornades seulement la semaine dernière, le Québec en est déjà à la moitié de la moyenne annuelle à ce chapitre.

Quant à la «montagne d’air frais» qui couvre la province depuis avril, le météorologue mentionne qu’on est en présence d’un important système de basse pression sur l’est du continent, lequel est «très difficile à déconstruire une fois que c’est installé.»

Malgré tout, Gilles Brien prédit qu’à partir du 6 juillet, on devrait revoir du soleil pour une séquence d’au moins trois ou quatre jours.

En attendant, les déménageurs qui se mettront au travail d’ici la fin de la semaine n’auront pas à craindre les coups de chaleur.